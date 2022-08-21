哪對行山鞋不跣？行山店主分享客人常見問題　教客揀鞋如醫生診症

香港人買行山鞋最常會問什麼？挑選行山鞋應該考慮什麼因素？行山新手試鞋又有什麼要注意？

Joyee幾年前成立YouTuber頻道JoyeeWalker拍攝行山片，兩年前跳出框框，開設行山用品店，主打出售不同品牌的行山鞋，他搖身一變成為行山鞋的專家。Joyee表示客人上舖頭買行山鞋，大多第一句就問：「哪對行山鞋不跣？」



Joyee幾年前創立行山YouTuber頻道JoyeeWalker，主力拍攝行山路線影片，他近兩年轉型，開設行山用品店。（張浩維攝/資料圖片）

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想買一對不會跣的行山鞋，相信是絕大部分行山客的願望。Joyee說：「他們最常問的問題，跟我第一次行入行山鞋店所問的一樣，就是『哪對鞋不跣』？這條問題亦反映大家對行山鞋的誤解。」

經過這兩年經營行山用品店，Joyee已經成為行山鞋的專家。（顏銘輝攝）

「因為設計得出來，每對行山鞋都不會跣，分別在於在什麼地方上不跣，在什麼材質的地上不跣。其實（買行山鞋）有很多方面要關心，對鞋是厚底還是薄底，鞋面要不要Gore-Tex防水，鞋頭闊窄，這些都應該要了解，但大部分新手只問跣不跣。」

Joyee收拾店內的貨品。（顏銘輝攝）

既然這條問題最多客人問，那麼Joyee的答案是什麼？他說：「我會老實答，對對都不跣，之後會深入問他究竟想要什麼。我推薦行山鞋給客人的過程，有點像醫生診症，我先要知道他想要什麼，再推介給他。首先要明白，沒有一對行山鞋是十全十美一定好。如果有這樣一對鞋，我是不是入貨只入那一款賣就可以？」

Joyee的行山用品店主打出售行山鞋。（顏銘輝攝）

Joyee拍攝行山路線影片多年，兩年前首次拍攝行山鞋的開箱片，頗受歡迎，靈機一觸，覺得開店賣鞋有市場，所以就在2020年9月開店。他表示會親自試穿店內每款行山鞋，研究清楚它們的構造及數據。經過兩年的累積，他由一張白紙變成行山鞋的專家。

Joyee表示會像醫生問症一樣，先了解客人的能力及需要，再為他們推介行山鞋。（顏銘輝攝）

先了解客人能力及目標路線

面對買鞋的顧客，Joyee會像醫生問症，他舉例：「問他買來做什麼，會問他行過什麼比較困難的路線？我要先知道他的能力，知道他未來想行什麼地方。我還想知道他有沒有穿過其他品牌的行山鞋，問他穿得舒不舒服，再作比較。」

之後Joyee熟練地一口氣道：「你濕地需不需要防跣？落雨會不會行山？你平時行街會不會著？你防水怕不怕焗？要不要行很長途？你本身易不易拗柴？根據這些問題的答案，我再推介合適的行山鞋。」

Joyee開行山用品店有個理念，就是山友買行山鞋前一定要親身試穿，所以他堅持開實體店。（顏銘輝攝）

「例如你要濕地穩陣，我會推介出名的Vibram底。如果你上班去街都著，我就未必推介Vibram底，因為行石屎路會快蝕，我可能會推介膠硬一點，雖然濕地會跣但更耐用的。如果你想靈活一點，會推介比較薄底的鞋，不容易拗柴。」

「如果你想行長途但腳板不易痛，會建議底厚一點，但相對又會易拗柴一點。防水方面，我會提示他防水的鞋比較焗。香港的氣候其實不太適合Gore-Tex，除非你落雨著，而在外國氣候比較乾及凍，Gore-Tex會有保暖作用。」

Joyee幾年前接受訪問，分享他做行山YouTuber的經驗。（張浩維攝/資料圖片）

Joyee在2020年9月開店時，租用在觀塘工廈二百餘呎的單位，去年擴充營業，搬遷到同區另一個七百多呎的單位。雖然現在店內還有露營及潛水用品出售，但他表示賣行山鞋一直是他的本業，而且堅持親身試過所有擺上貨架的鞋款。

儘管Joyee會向客人介紹適合他們的鞋款，但有時客人未必接受建議。他說：「我覺得香港的客人很多都相信朋友的意見，但可能那個朋友只試過一兩對行山鞋。我不會勉強說服他們，他們覺得朋友說的一定對。OK，Fine！我只是堅持一點，你一定要試鞋。」

跟Joyee走進舖面後的貨倉，入面大部分是行山鞋。（顏銘輝攝）

買行山鞋必須親自試鞋

他談到試鞋的重要性，尤其對新手，他解釋：「包括我自己，新手的時候都不懂怎樣挑選行山鞋的大細。我以前買行山鞋，買了一對極不舒服的，因為我買了對尺碼剛剛好，那時店員沒有告訴我行山鞋要買大一點，又沒有叫我試斜台。新手試鞋，我會跟他們說，行山鞋不可以落斜頂趾，你要預鬆一點，行得耐山對腳會脹，這些是新手不會知道的事。」

在訪問中，Joyee多次強調行山鞋一定要親自試，這是他開店的理念，也是他堅持在疫情期間開實體店的原因。兩年前創業時，他更親手燒焊了一個斜台及梯級，放在舊舖的正中央。

Joyee兩年前開行山用品店，他親手燒焊了一個斜台及梯級放在舊舖中央，讓客人可以行上去試鞋。（受訪者提供）

他說：「舊舖其實很細，擺完貨擺完凳都沒有太多位置，但我堅持這個斜台要擺在中央，因為行山鞋一定要試。如果沒有斜台，你就試不到對鞋頂不頂趾，又試不到上級離不離踭。」他表示不少客人都為這個試鞋斜台而來，他如今亦把這個鎮店之寶搬到新舖。

Joyee將試鞋的斜台梯級搬到新店了。（顏銘輝攝）

Joyee講過，沒有行山鞋是完美的，會不會有客人買鞋後不滿，回來投訴甚至退貨呢？他說：「幸運地，沒有太多這種情況。賣鞋時，我會跟自己講，你要預個客回來找你。在這個前提下，我每次都會講對鞋的壞處。」

「例如他買一對薄底跑山鞋，我一定會跟他說，跑山鞋網面比較薄易穿，因為輕的鞋不會有厚的面。就算他回來投訴，我都肯定自己之前有講過，我良心過意得去。」

Joyee幾年前以行山YouTuber的身份接受訪問。（張浩維攝/資料圖片）

長久經營要靠口碑

「試過有客人試過十幾對鞋，試了個幾小時，最後沒有買到，他說要去其他店鋪買或者上網訂，都有這類客人的。他們看價格很重要，就算這裏提供了很多的服務給他們，但他們都想買便宜一點。」

與坊間其他行山店比，Joyee覺得自己的優點是服務，既有診症式地推介行山鞋，又會如實詳細地交代每對鞋的優劣。他說：「回頭客未有太多，因為行山鞋壽命通常有兩三年，很多人對鞋都未打柴，但不少都有帶朋友上來買，或者買給家人。開舖頭一年還可以靠做YouTuber時的支持者捧場，但長久下去一定要靠口碑，我覺得自己口碑不錯，都算欣慰。」