英超｜杜慈干地場邊大戰握手變開拖　球證爭議尺度變導火線

新球季首場「BIG 6」互碰,車路士與熱刺以2:2握手言和,兩軍鬥得燦爛。戰情以外,場內氣氛也不負「打吡戰」之名。

兩軍主帥杜慈與干地名符其實鬥智鬥力,二人兩度「碰頭」,完場哨子聲響起後由握手變開拖,雙雙領紅。



今季首仗「倫敦打吡」,車路士在史丹福橋主場鬥熱刺,主隊兩名新兵合力炮製開紀錄一球,高列巴尼接應古古列拿角球,第一時間抽射破網。熱刺下半場藉賀積查治妙射追平,其後列斯占士近門建功再超前,熱刺補時階段靠哈利卡尼頭槌破網,兩軍2:2握手言和。兩軍主帥干地及杜慈完場後握手時,卻引發衝突,二人雙雙被逐。

車路士被熱刺迫和2:2 兩隊主帥齊領紅牌

隨戰局變化,今仗的火藥味有增無減,與球證安東尼泰萊亦有關。熱刺賀積查治射入追平一球前,賓坦古亞飛鏟踢跌夏維斯,加上賀積查治起腳時,站在越位位置的李察利臣稍為影響文迪的視線,但球證沒有任何表示,成為「干地大戰杜慈」的火藥引。

干地瘋狂慶祝時,向着車路士一方高叫,杜慈感到被挑釁,兩人在場邊有身體接觸,兩軍職球員隨即上前調停。兩大領隊已被「焫着」,當列斯占士建功後,杜慈還以顏色,在場邊狂奔慶祝,彷彿化身艾迪巴約。

😆🤣 This Tuchel celebration after Reece-James scored. I had a good giggle!



pic.twitter.com/jKJHb2OD0O — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) August 14, 2022

車路士完場前被熱刺圍攻,新兵古古列拿防守角球時,被對方的羅美路扯頭髮倒地,球證泰萊同樣視若無睹,其後哈利卡尼再頂入追平一球。

古古列拿被扯頭髮,球證同樣沒有表示。(Twitter截圖)

「干地大戰杜慈」第二回合完場後上演,兩人握手變開拖,雙方職球員再一次上前分開二人,泰萊不再不作為,向兩名主帥雙雙出示紅牌。

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

杜慈賽後為衝突解畫,淡淡然地指出干地的問題,「我以為握手要望住對方,干地唔係咁諗,然後大家都有啲情緒,就係咁!」,並強調雙方也在當刻只是「火遮眼」,並沒有心病。

杜慈不知道自己領紅,賽後更向記者詢問,這名車路士主帥直指這是一個不必要的紅牌,並趁機炮轟球證,「(紅牌)是今場另一個錯誤的判決,熱刺兩個入球也不成立,如果泰萊以後不再執法車路士的賽事較好,全隊上下都擔心看到他。」

杜慈回復冷靜後,強調與干地只是一時「火遮眼」。(Getty Images)

干地賽後刻意避談與杜慈的「大戰」,只是表示有片為證,大家可以自行判斷。干地賽後在限時動態上載杜慈狂奔慶祝一幕,笑言「好彩無同見到你,唔係我一嘢就踢跌你」(Lucky I didn't see you... making you trip over would have been well deserved),後方加上數個大笑的表情符號。

干地賽後再有抵死限時動態。(Twitter截圖)

