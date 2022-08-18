英超｜英國富豪表心跡有意入主曼聯　英媒爆格拉沙或出售部分股權

全球首富馬斯克一句：「我買緊曼聯」，為「曼迷」們帶來短暫的希望，他在不足5小時後便發文澄清只是開玩笑。

曼聯易主一事依然鬧得沸沸揚揚，英國富豪拉傑夫的發言人向《泰晤士報》確認，若果有機會的話，拉傑夫將會是潛在買家之一。英國《每日郵報》透露，格拉沙家族部分成員，確實有意賣出股份。



熱衷玩社交網站的富商馬斯克（Elon Musk），日前拋出收購曼聯的「震撼彈」，惟原來只是「流料」，事後澄清並非真事。

馬斯克稱會買曼聯 發文後不足5小時即道：只是說笑

全球首富馬斯克Elon Musk發文：我買緊曼聯

踢走格拉沙早已是大部分曼迷的心願。（資料圖片／Getty Images）

曾任曼聯董事的米高禮頓（Michael Knighton）早前受訪時，曾提出惡意收購曼聯，並提及富豪拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）的名字，指「當拉傑夫爵士加入，一切都會迎刃而解。」

英國富豪表心跡有意入主曼聯

拉傑夫是英國化工集團英力士（Ineos）的創辦人，以英力士的名字早以涉足體育界，就如職業單車隊「Team Ineos」，以及贊助F1車隊平治。更重要的是，拉傑夫是多年的曼聯球迷，看到愛隊落得如斯田地，相信他也希望為曼聯出一分力，拉傑夫的發言人日前向英國《泰晤士報》表明心跡。

拉傑夫早已涉足體育界，旗下集團贊助F1車隊平治。（資料圖片／Getty Images）

「如果曼聯放售的話，拉傑夫必定是潛在買家之一。如果有機會的話，我們有興趣以取得曼聯長遠控制權為目標。這個層面已經與金錢無關，而是曼聯對這個地方的重要性，拉傑夫正研究可行方案，為曼聯提供一個重新開始的機會。」

拉傑夫的大計成事與否，關鍵落在格拉沙家族手中。早在2019年已傳出拉傑夫有意收購曼聯，但當時格拉沙家族開出天價，令對方打退堂鼓。

拉傑夫表明心跡，有機會的話希望收購曼聯。（資料圖片／Getty Images）

格拉沙家族部分成員有意出讓股權

格拉沙家族早已是曼聯球迷的眼中釘，如今反對聲音有增無減，更傳出杯葛下星期的「雙紅會」，威脅將奧脫福「清零」。英國《每日郵報》透露，部分格拉沙家族成員確實有這個念頭，有意出售小部分股權予美國私人公司「Apollo」。換言之，格拉沙兄弟依然是曼聯的大股東。

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英超第3輪直播賽程。（01美術製圖）

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