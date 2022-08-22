法甲｜PSG閃電入球開紀錄大炒里爾　3巨頭溫馨慶祝粉碎傳聞

5腳波，8秒鐘，入波就係咁簡單！

法甲班霸巴黎聖日耳門作客鬥里爾，開賽僅8秒，美斯與麥巴比合力炮製首個入球，結果PSG大開殺戒，以7：1大炒對手。盛傳不和的PSG三大巨星，首仗和諧地慶祝入球，用行動粉碎傳聞。



巴黎聖日耳門在法甲作客面對里爾，美斯﹑尼馬及麥巴比3大球星繼續領銜出戰，想不到開賽僅8秒，已經為大屠殺掀起序幕。

美斯交出恰到好處長傳助攻麥巴比。（美聯社）

開波8秒極速建功

PSG中圈開波，美斯看到走位入楔的麥巴比，在中圈交出準繩的長傳，麥巴比接應無人看管，面對急於出迎封位的里爾門將，瀟灑地挑射笠死對手開紀錄。PSG整個攻勢僅得4人觸球，合共觸球5次，僅8秒便把皮球送入網內，同時追平法甲史上最快的入球紀錄。

PSG火力全開，其後由美斯﹑夏基美及尼馬各建一功，半場已經遙遙領先4球，換邊後未有留手，尼馬建功及麥巴比梅開二度，結果以7：1大勝里爾。PSG進攻「鐵三角」互相造就，麥巴比連中三元，尼馬貢獻兩入球及3個助攻，美斯則錄得入球助攻各一。

3大球星無分你我照慶祝

球星多，是非自然多，盛傳3大球星之間有心病，尼馬與美斯不滿麥巴比在隊中地位超然，就像球隊的班主一樣，早前更出現「12碼門」事件，與尼馬爭射12碼。另有片段顯示美斯與尼馬在訓練時，特意不跟麥巴比同組，不和傳聞愈炒愈熱。

尼馬3次助攻中，兩次造就麥巴比，當這名法國球星建功後笑開懷，並與尼馬相擁慶祝，不和傳聞似乎不攻自破。

麥巴比反擊收步竟獲主帥維護 遭尼馬暗指掌權猶如PSG老闆

美斯﹑麥巴比及尼馬齊齊慶祝，粉碎不和傳聞。（美聯社）

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