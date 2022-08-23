曼聯「屠夫」大踢身價波　利辛度馬天尼斯獲評雙紅會最高分｜英超

曼聯中堅利辛度馬天尼斯過了艱難的一周，上輪對賓福特曝露身高上劣勢，遭對手以高波針對，踢了半場就被調走。然而，上場的大敗失利並未有打擊利辛度馬天尼斯的信心，今場對利物浦繼續踢正選，更大踢身價波，多次作出關鍵攔截，包括阻止般奴費南迪斯擺烏龍。英國《曼徹斯特晚報》及《天空體育》都評利辛度馬天尼斯為今場最高分的球員。



曼聯靠查頓辛祖及拉舒福特各建功，主場以2：1擊敗利物浦，取得今季英超首勝。多間英國傳媒都肯定曼聯防線的表現，兩位新兵利辛度馬天尼斯及杜維爾馬拉西亞皆獲高分。

利辛度馬天尼斯踢出加盟曼聯後的代表作。（Getty Images）

在《曼徹斯特晚報》的賽後評分中，一對中堅拍檔華拉尼及馬天尼斯同獲最高的9分，其中馬天尼斯的評語是「由第一分鐘起投入跟沙拿對抗，面對占士米拿時也如是。救出了般奴費南迪斯的烏龍球」。今場曼聯主帥坦赫格收起哈利馬古尼。

在《天空體育》的評分中，馬天尼斯就與拉舒福特同得最高的9分，他的評語是「一星期有大不同。馬天尼斯上周被賓福特的進攻擊倒，但星期一踢中堅時彷彿是另一個球員。通過犯規及推撞，這位阿根廷球員由第一分鐘起就告訴沙拿，他不是個好惹的人。其後，他面對占士米拿作出了一次關鍵的鏟波。他在門線前阻擋了般奴費南迪斯擺烏龍，儘管有幸運成份，但亦見到他能夠在合適的時間出現在合適的位置」。馬天尼斯今場3次封阻射門，為全場最多。

曼聯守將利辛度馬天尼斯護空門。（Twitter）

身高1.75米的馬天尼斯效力阿積士期間獲得「阿姆斯特丹屠夫」的外號，但上場對賓福特時被「屈高」，更被網民嘲諷為「地面屠夫」。馬天尼斯今夏加盟曼聯，基本轉會費為5737萬歐元，若加上浮動條款可高達6737萬歐元。

曼聯中堅利辛度馬天尼斯今場表現大獲好評。（Getty Images）

在上場對賓福特後，利物浦名宿加歷查曾評論馬天尼斯不能在英超踢中堅，當時加歷查說：「我們不應過早評價領隊或球員，但我認為這次不適用，因為以他是以這個身形踢中堅。或者他可以踢左閘，或者可以踢三中堅，但如果踢四後衛的中堅的話，他不能夠在英超踢。」言猶在耳，馬天尼斯今場踢中堅，在加歷查眼前，面對利物浦踢出高水平的表現。

加歷查認為馬天尼斯的身高始終是隱憂。（Getty Images）

雙紅會賽後，加歷查則說：「馬天尼斯表現出了他的能力。他用波非常好，地面爭奪很強，能夠閱讀球賽，可以組織後防，還是一位戰士？如果他各方面都真的那麼優秀的話，就可以彌補身高上的不足。但始終一個5呎9吋踢英超令人憂慮。」

曼聯主帥坦赫格賽後讚馬天尼斯的技術及預判，並說：「他不是最高的那一個，但能夠把握時機。」

馬拉西亞今場多次跟沙拿交鋒，不落下風。（Getty Images）

至於英國《獨立報》就認為另一位曼聯新兵表現最佳，給予左閘杜維爾馬拉西亞9分，他得到的評語是「可能成為球迷的寵兒。優秀的效率，永不疲倦的疊瓦式走位，而且在截斷沙拿供應上展現良好的預判」。馬拉西亞在《天空體育》及《曼徹斯特晚報》則獲得8分。