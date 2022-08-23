英超｜坦赫格領曼聯開齋興奮到爆粗 踢出態度比戰術更重要
撰文：顏銘輝
出版：更新：
曼聯在英超主場以2：1擊敗利物浦，領隊坦赫格在現場接受《天空體育》訪問時，不慎興奮到爆粗，在鏡頭前道歉。坦赫格十分滿意曼聯今場踢出來的態度，做到團隊合作，他認為這場勝利只是一切的開始，需要保持謙遜。
「我想要不同的處理，不同的態度，他們能夠在場上展現，我感到滿意。」坦赫格說。
「現在只是開始，我們要保持謙遜。如果我們能夠多點冷靜，是可以踢得好得多，多點去傳球，之後我們就能製造更大的威脅，但首先第一件事，我們要像團隊一樣踢波，跟住就會見到效果，例如今場。不過，如果你想控制比賽，因為要更好地用波。」曼聯下場聯賽會對修咸頓。
Erik ten Hag is so happy with Man United's first win he swears during his post-match interview 🤣😭 pic.twitter.com/eECpBMzGOL— Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022
「我們能夠歸功戰術，但說到底還是態度。明顯地，我們將（正確的）態度帶到場上，那是溝通、戰鬥的精神，尤其是團隊合作，你們看得到他們是做得到的，因為他們能夠踢X到足球（They can fxxxxxxx play football）。」
坦赫格今場將C朗拿度及哈利馬古尼放在後備，他解釋：「我一定要下決定，我有一套陣容，我們一季有50至60場比賽，每一場比賽，我們都會選擇正選排陣。我不需要特別提及馬古尼和C朗，兩人都是優秀的球員，在目前及未來都會有角色。」
英超雙紅會︱利物浦領隊高普：我們理應可贏曼聯 開季脫腳得2分曼聯「屠夫」大踢身價波 利辛度馬天尼斯獲評雙紅會最高分｜英超英超雙紅會︱雲迪積克「眼神防守」被米拿狂噴 馬古尼躺着也中槍英超雙紅會︱曼聯完勝利物浦 坦赫格大膽棄C朗馬古尼KO高普英超｜曼聯收起兩大球星擊退利物浦 兩連敗壓力下取今季首勝