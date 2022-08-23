英超｜卡斯米路首度亮相奧脫福 如皇帝出巡球迷熱烈歡迎
撰文：何偉畧
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英超曼聯在「雙紅會」2：1擊敗宿敵利物浦，一吐烏氣。曼聯球迷見愛隊爭氣，固然感到安慰，但興奮情緒早在開場前已經高騰，因為「救星到」——卡斯米路來了。
曼聯在上仗大敗賓福特腳下之後，急急簽入皇馬中場主力卡斯米路。這名巴西國腳中場時現身奧脫福跟球迷見面，部分球迷急不及待，簇擁他進入奧脫福，過程猶如古裝片的皇帝出巡。
曼聯上仗大敗後，有球迷組織號召雙紅會之前「清空奧脫福」，以行動抗議球會差劣戰績，矛頭直指班主格拉沙家族。
卡斯米路在周末完成轉會，告別皇馬後隨即飛到曼徹斯特，跟新東家球迷見面。體育媒體《The Athletic》的曼聯專線記者Laurie Whitwell拍攝他入場情况，他在兩名保安人員護送下步入西看台，數十名球迷追着卡斯米路，拿起手機自拍，不斷向他歡呼，又唱歌歡迎他。
卡斯米路因為辦理工作證需時，今戰在看台上支持隊友，目睹新東家在大戰中勝出精彩一仗。
Casemiro has arrived at Old Trafford.#MUFC pic.twitter.com/BuW4SjLrzK— Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) August 22, 2022
他在開賽前已經「踩草皮」，半場休息時正式跟曼聯球迷見面，並走到場邊跟擔任電視評述員的名宿堅尼打招呼。雖然卡斯米路拿起無號碼球衣，但英媒早前披露他將穿起18號球衣。
「紅魔」出手快狠準，而且羅致了5屆歐聯得主。不過曼聯球迷抗議之聲不絕，繼續要求格拉沙「放手」。賽前有數百名球迷在曼市聚集，遊行到奧脫福。
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