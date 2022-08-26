美職早霸王｜新英倫革命主場韌力十足　迎洛杉磯銀河小勝格局

美職聯本周焦點賽事，由東、西岸兩支爭入季後賽的邊緣球隊對戰，新英倫革命同洛杉磯銀河，近來都出現大手交易，今次當真出現入球騷？



革命北上加拿大一周雙賽，先對FC多倫多，反超前後被迫和，豈料遇上CF蒙特利爾，食蛋都食到飽。銀河主場領先西雅圖海灣者，結果補時靠祖維積的12碼驚險扳平。

兩軍都在季後賽邊緣位置，同樣得34分便知表現差不多，革命兩連敗都在作客，回到主場是另一景象，4月中至今未嘗敗績，對東岸前列分子都保持不敗。雖然近期有傷兵問題，可幸進攻重心基爾保持水準，近3仗入球及助攻各有一次。

新英倫革命（白衣）接連作客加拿大球隊，只能取得一和一負。（美聯社）

兩軍都在季後賽邊緣位置，同樣得34分便知表現差不多，革命兩連敗都在作客，回到主場是另一景象，4月中至今未嘗敗績，對東岸前列分子都保持不敗。雖然近期有傷兵問題，可幸進攻重心基爾保持水準，近3仗入球及助攻各有一次。

銀河進入8月大開大闔，3場賽事最少出現6球，簡直有前無後。不過他們已連續4仗作客落敗，近期最矚目新將必數列基佩治，出身自巴塞隆拿青訓，上仗後備首次出場，已在中場有不錯的傳送，可望為前線多多供應。

進攻重心基爾保持水準，近3仗入球及助攻各有一次。（Getty Images）

洛杉磯銀河引入矚目新將列基佩治（左），這名巴塞隆拿青訓首次上陣已交出多次傳送。（美聯社）

兩軍曾經在多年前爭奪總冠軍，上次對賽已是3年前，銀河主場僅負，回看兩軍今季主客得失球數，都顯示今仗入球不多，銀河作客積弱，革命主場夠韌，今仗揀主勝；兼捧讓球主客和和局，博革命贏一球。

美職聯東、西岸績分榜（按圖放大）