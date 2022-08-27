英超｜曼聯作客對修咸頓正選陣容出爐　C朗卡斯米路先列後備

英超周六頭場，由曼聯打頭陣，作客鬥修咸頓。兩軍正選陣容出爐，新加盟的卡斯米路先列後備。



修咸頓正選陣容（4-2-3-1）：

門將：巴斯奴

後衛：獲加彼德斯﹑貝拿高卓普﹑沙利素﹑迪贊尼普

防守中場：禾特普斯﹑拉維亞

中場：阿里布﹑艾爾尤諾斯﹑阿當岩士唐

前鋒：查阿當斯



曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：馬拉西亞﹑馬天尼斯﹑華拉尼﹑達洛治

防守中場：艾歷臣﹑麥湯米尼

中場：查頓辛祖﹑般奴費南迪斯﹑艾蘭加

前鋒：拉舒福特



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英超第4輪直播賽程（01美術製圖）

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