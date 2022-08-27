英超｜曼聯作客對修咸頓正選陣容出爐 C朗卡斯米路先列後備
撰文：趙子晉
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英超周六頭場，由曼聯打頭陣，作客鬥修咸頓。兩軍正選陣容出爐，新加盟的卡斯米路先列後備。
修咸頓正選陣容（4-2-3-1）：
門將：巴斯奴
後衛：獲加彼德斯﹑貝拿高卓普﹑沙利素﹑迪贊尼普
防守中場：禾特普斯﹑拉維亞
中場：阿里布﹑艾爾尤諾斯﹑阿當岩士唐
前鋒：查阿當斯
曼聯正選陣容（4-2-3-1）：
門將：迪基亞
後衛：馬拉西亞﹑馬天尼斯﹑華拉尼﹑達洛治
防守中場：艾歷臣﹑麥湯米尼
中場：查頓辛祖﹑般奴費南迪斯﹑艾蘭加
前鋒：拉舒福特
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