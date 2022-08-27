英超｜曼聯半場與修咸頓互無紀錄 C朗卡斯米路先列後備
撰文：趙子晉
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英超周六頭場，由曼聯打頭陣，作客鬥修咸頓。兩軍正選陣容出爐，新加盟的卡斯米路先列後備。
曼聯上輪在「雙紅會」反底，力克利物浦打開今季英超勝利之門，今仗作客修咸頓，力爭再下一城。
曼聯主帥坦赫格上仗果斷收起C朗拿度及哈利馬古尼，今仗照辦煮碗，而新兵卡斯米路同樣先列後備。安東尼馬迪爾因阿基里斯腱受傷，今仗未列入大軍名單。曼聯今仗派出與上仗相同陣容，前場由拉舒福特掛帥，般奴費南迪斯從後支援。
穿上全身「芥辣綠」球衣的曼聯，上半場10分鐘左右先有一次具威脅埋門，達洛治右路助攻傳中，掠過修咸頓門將巴斯奴，般奴跳到盡也未能掂到皮球，最終掠門而過。
曼聯右路一次側擊，造成修咸頓防線一陣風聲鶴唳，艾蘭加﹑般奴及艾歷臣連番施射，亦被將士用命的「聖人」防線一一擋出。修咸頓並非沒有機會，艾爾尤諾斯交出妙傳，查阿當斯入楔起腳，可惜軟弱無力，迪基亞輕鬆沒收，而兩軍半場互無紀錄。
修咸頓正選陣容（4-2-3-1）：
門將：巴斯奴
後衛：獲加彼德斯﹑貝拿高卓普﹑沙利素﹑迪贊尼普
防守中場：禾特普斯﹑拉維亞
中場：阿里布﹑艾爾尤諾斯﹑阿當岩士唐
前鋒：查阿當斯
曼聯正選陣容（4-2-3-1）：
門將：迪基亞
後衛：馬拉西亞﹑馬天尼斯﹑華拉尼﹑達洛治
防守中場：艾歷臣﹑麥湯米尼
中場：查頓辛祖﹑般奴費南迪斯﹑艾蘭加
前鋒：拉舒福特
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