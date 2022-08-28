美網｜細威主場最後探戈　偕大威再戰女雙力爭第24個大滿貫金盃

美網（美國網球公開賽）在明日（28日）展開，外界均聚焦在「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams，台譯小威廉絲）迎來職業生涯最後探戈。不只是挑戰個人最後的女單紀錄，還與姊姊維納絲威廉絲（Venus Williams，台譯大威廉絲）獲得女雙外卡，兩人睽違4年再度合作爭冠，是網球球迷福音。



細威本月初宣布將在主場完成美網後掛拍，結束27年職業球員生涯。即將滿41歲的她，與42歲的大威曾是女雙最佳拍檔，過往聯手贏得14座大滿貫冠軍，包括1999年、2009年美網，兩人已獲得今屆美網外卡再戰女雙。她們自2018年法網女雙16強止步後，便未有再合作出戰女雙賽事。

23項大滿貫得主的網球巨星「細威」莎蓮娜威廉絲（左），將在主場迎來生涯告別戰。（Getty Images）

大細威過往曾主宰大滿貫女子雙打，總共贏得14座金盃、3面奧運金牌。她們最後一個大滿貫女雙冠軍，是在2016年的溫網；而兩人的首座大滿貫女雙冠軍，則是在1999年的法網。

大細威的上一個大滿貫女雙冠軍，是在2016年的溫網。（Getty Images）

細威挑戰追平歌特紀錄

細威在2017年懷孕期間贏得第7個澳網冠軍後，自此大滿貫金盃紀錄一直停留在23，追平名宿歌特（Margaret Court，台譯寇特）的24座大滿貫金盃夢想，尚未實現。

細威將在生涯最後一個賽事挑戰追平歌特紀錄。（Getty Images）

細威在今屆美網女單處於下線，將在首圈面對黑山球手歌維妮（Danka Kovinic，台譯科維妮奇）爭晉級。至於視細威為偶像的18歲美國新星歌芙（Coco Gauff），要圓夢首與對方交手，則二人均要打入4強才有望達成。而力爭衛冕的「英國楊丞琳」拉度簡奴（Emma Raducanu，台譯拉杜卡努），則身處上線，首圈將先鬥法籍球手歌妮（Alize Cornet，台譯歌妮特）。

大細威再合力出戰女雙，令今屆美網更有看頭。（Getty Images）

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