英超｜李察利臣獻妙絕助攻奠勝　惹火行為焫着對手被踢到飛起

撰文：趙子晉
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善用腳法很重要，一旦變成「賣弄」，後果可以很嚴重。
新加盟熱刺的李察利臣，大局已定之際，在邊線附近「挑挑剔剔」，諾定咸森林球員看不過眼，隨即狠狠地落腳攔截，這名巴西國腳被踢到飛起，主帥干地力挺李察利臣沒有不尊重。

熱刺作客憑哈利卡尼梅開二度，領軍兩球淨勝諾定咸森林，英超4輪不敗。熱刺新兵李察利臣縱然仍未取得開齋球，今仗卻交出精彩助攻造就隊友。這名巴西國腳後備入替，其後以右腳腳面傳中，巧妙地彎過森林球員，哈利卡尼俯身頭槌建功，奠定勝局。

熱刺勝森林全靠干地神換人　軒達臣再救12碼無阻卡尼起孖

李察利臣造就哈利卡尼後，熱刺隊友隨即上前慶祝。（Getty Images）

李察利臣又有惹火行為

這個助攻顯露李察利臣的球技，比賽後段他再度展露腳法。熱刺領先兩球後，看來大局已定，李察利臣在左路邊線「的波」數次，再回傳予隊友。突然賣弄球技，敵軍球員看不過眼，比蘭莊臣（Brennan Johnson）「要人唔要波」，狠狠地落腳攔截，李察利臣被「踢到飛起」，倒地時狀甚痛楚，球證普臣隨即向比蘭莊臣出示黃牌警告。

森林主帥：唔容許麾下做　干地：有尊重

比賽期間突然「挑挑剔剔」，難免令人感覺不尊重對手，森林主帥史堤夫谷巴（Steve Cooper）坦言不太欣賞李察利臣的行為，「熱刺是否接受李察利臣的做法與我無關，我一定不會容許麾下這樣做。」

熱刺領隊干地當然捍衛旗下球員，直言李察利臣沒有不尊重，「他（李察利臣）在受壓下『的波』，我覺得沒有大問題，我認為這沒有冒犯對手。森林是一支歷史悠久的球會，我肯定李察利臣也十分尊重他們。」

熱刺主帥干地賽後維護李察利臣。（美聯社）

李察利臣的行為，利物浦名宿兼名嘴立即表達其看法：「嘩！佢（李察利臣）做緊咩？咁樣一定激嬲所有人，包括對手同我！莊臣作為對手都別無他選，唔通眼白白睇住佢繼續的波咩？」

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