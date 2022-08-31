傑運選舉持續更新︱鄧俊文謝影雪奪最佳組合　江旻憓奪傑出運動員

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日（31日）於香港會議及展覽中心舉行，本文持續更新得獎名單及頒獎禮現場盛況。



得獎名單（持續更新）

1. 最佳運動組合：羽毛球混雙（鄧俊文／謝影雪）、殘疾人士硬地滾球BC4雙打隊伍、乒乓球女子隊（杜凱琹、李皓晴、蘇慧音）

2. 最佳運動隊伍：七人欖球隊

3. 女子傑出運動員：江旻憓（劍擊）、劉慕裳（空手道）、杜凱琹（乒乓球）、李慧詩（單車）、尚有其他得獎者有待公布4. 男子傑出運動員：朱文佳（傷殘羽毛球）、劉知名（空手道）、黃鎮廷（乒乓球）、石偉雄（體操）、尚有其他得獎者有待公布



【19:05】第四位「香港傑出男運動員」是體操代表石偉雄。在波蘭集訓準備10月世錦賽的他未能出席頒獎禮，「想多謝大家支持，得到這個獎是對上年努力的肯定，希望未來能做多點突破。」

李慧詩第9次奪得傑出運動員。（李澤彤攝）

【19:03】單車代表李慧詩連續第9屆獲獎，成為「香港傑出女運動員」。她表示：「今年很多比賽取消，之前通常被人恭喜，今年很多人問我何時退役。想借機會說，暫時我未打算退役。」

她又指，同時看到很多體院職員離開，「政府資助了很多，但很多時候軟件不受重視，有多物理治療師及科學部同事離開，因為體院資助沒外界人工高，想幫他們爭取一下。因為有最佳運動員，最佳教練，卻沒最佳員工獎，他們去完奧運也沒得加人工，人才很重要。」

【18:56】今屆第三位「香港傑出男運動員」是乒乓球代表黃鎮廷，他表示：「好開心再次當選，多謝政府及體院在疫情下提供安全訓練環境，盡量滿足我們需求。東京奧運成績有目共睹，多謝林大輝主席爭取資源，為運動員提供未來發展道路及退役後保障，吸引更多人行運動員這條路。女隊奧運獎牌證明乒總培訓工作愈來愈好，我會繼續努力，希望下次能站在奧運頒獎台上。」

杜凱琹首奪女子傑出運動員。（李澤彤攝）

黃鎮廷奪男子傑出運動員。（李澤彤攝）

【18:52】乒乓球代表杜凱琹成為今屆第三位「香港傑出女運動員」，是她首次得獎。她稱：「好開心，沒想過得獎，特別多謝團隊——乒總、體院、教練及隊友，沒有他們，我沒有今天。特別多謝家人，其中一位是教練張瑞。奧運後更多青少年喜歡運動，希望我爭取更多好成績，令更多年輕人享受運動的樂趣。」

【18:49】空手道代表劉知名，緊接在妹妹劉慕裳之後獲得「香港傑出男運動員」獎項。他發表感受時一度哽咽：「沒想過跟妹妹一起拿獎，剛才還想傳妹妹得獎的影片給媽媽。多謝家人支持，早前斷十字韌帶，訓練不簡單，全運會奪第三是證明，今次得獎是錦上添花。」

空手道的劉知名首奪男子傑出運動員。（李澤彤攝）

【18:46】「香港傑出女運動員」第二位得獎者為空手道代表劉慕裳，惟她不在港未克出席頒獎禮。她透過影片表示：「奧運後感受到香港市民對運動員支持愈來愈大，希望大家『唔好停』，並指會在3日後的比賽中盡力發揮到最好，為港爭光。」

【18:43】「香港傑出男運動員」首位得獎者是殘疾人士羽毛球代表朱文佳。首度獲獎的他表示：「獎項是對運動員一個肯定，希望每位運動員不用借獎項肯定自己，而是相信場上努力，付出永遠有回報，為自己帶來無憾人生。」

江旻憓奪得女子傑出運動員。（李澤彤攝）

【18:40】「香港傑出女運動員」首位得獎者為劍擊代表江旻憓，她連續3屆獲獎。她表示自己「冇準備」得獎感受，但多謝大家對香港運動員的支持：「想鼓勵大家付出和努力，多謝團隊，我會繼續努力為港爭光。」

最佳運動組合，鄧俊文/謝影雪因在日本比賽，未能出席頒獎禮。（李澤彤攝）

【18:30】大會頒發「香港最佳運動隊伍」獎項，得獎者為香港男子七人欖球代表隊，球隊可獲75000元獎金。

【18:28】大會頒發「香港最佳運動組合」獎項，得獎者為香港羽毛球混雙代表隊——鄧俊文／謝影雪、殘疾人士硬地滾球BC4雙打隊伍、香港女子乒乓球代表隊——杜凱琹、李皓晴、蘇慧音。

【18:15】頒獎禮正式開始。主禮嘉賓政務司司長陳國基致辭，感謝香港運動員努力，以堅毅不屈為香港帶來正能量。他表示，文旅體局將加強整體統籌協作，讓協同效應更大，並積極推動普及化、精英化及盛事化。他期望啟德體育園落成後，香港運動員能在2025年全運乘主場之利爭取佳績，加上現場市民打氣、親身感受大賽氣氛，可提升香港體育及文化風氣 。

【17:00】運動員陸續到場，包括張家朗、何詩蓓、李慧詩等人，眾將盛裝出席，張家朗穿上Dior的西裝，何詩蓓則穿上Chanel的黑色吊帶連身裙，大露背十分搶鏡。

何詩蓓以一襲黑色連身裙出席。（李澤彤攝）

何詩蓓以一襲黑色連身裙出席，大露背明艷照人。（李澤彤攝）

張家朗身穿黑色Dior西裝出席，張小倫則以淺色為主調。（李澤彤攝）

李慧詩穿上白色連身裙。（李澤彤攝）

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有「體壇奧斯卡」的傑運是本地體壇最大型的頒獎禮，典禮原定今年2月22日舉行，惟因疫情再度爆發而延期至今。

今屆選舉首度將「香港傑出運動員」分拆為「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」，各設最多5個名額，當中得票最高的男／女運動員，將榮膺「星中之星」大獎。大會同時會揭曉「香港最佳運動隊伍」及「香港最佳運動組合」獎項。