田徑｜跳高女神楊文蔚直播亂講嘢　笑談亞運如復出不成做牙醫夫人

楊文蔚（Ceci）上ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》大談與男友孔軍凱（Daryl）的戀愛史，這位香港「跳高女神」期間大爆男友曾為大學師妹出軌成為熱話。



節目周二晚播出時，她在Instagram開直播，談到目前養傷狀況和未來目標，一句「如果我攞到巴黎奧運金牌，立即原地爆炸」，誇張得來盡顯天真搞笑一面。

楊文蔚上《晚吹 - 戀講嘢》分享自己的愛情故事。（ViuTV Facebook影片截圖）

「拿度忍痛攞大滿貫，我忍痛斷ACL」

楊文蔚今年六月回港比賽，熱身時膝部受傷退賽，檢查後發現左膝十字韌帶（ACL）撕裂，需要再次長唞。這是Ceci繼2019年5月右腳阿基里斯腱撕裂後，另一次嚴重受傷。

楊文蔚飽受傷患困擾。（梁鵬威攝/資料圖片）

她感慨地說：「之前睇溫布頓，再之前是澳網，拿度腳痛住都可以攞大滿貫（編按：澳網）點解我忍痛比賽會斷ACL？呢個就係人同神的分別！」

楊文蔚直播途中，跟Ceci和Daryl老友鬼鬼的網球小將黃澤林（Coleman）突然加入，說自己周三出戰美網，楊文蔚短暫與他暢談網球和近況。

「跳高女神」楊文蔚希望參加明年的亞運。（梁鵬威攝/資料圖片）

「預期亞運已復出，否則做牙醫夫人」

楊文蔚與男友Daryl一邊睇《戀講嘢》，一邊開IG live，節目一完立即如釋重負，連說數次「終於完喇《戀講嘢》，好驚」，網民問起她康復情況，楊文蔚回應說：「現在做完手術6個禮拜，進度良好。已經可以單腳做squat（深蹲）。」

在周二最新一集的《晚吹 - 戀講嘢》，楊文蔚擔任嘉賓。當節目播出時，她在Instagram開直播。（ViuTV Facebook影片截圖）

進入康復期，Ceci稱還會步行和踩單車恢復，預計明年1月可以開始高強度訓練。對於明年9月的亞運會，楊文蔚搞笑稱：「下年亞運應該參加到嘅，如果唔係真係要做牙醫夫人（拍拖10年男友Daryl是準牙醫）。」

談到亞運期望，Ceci希望「達咗標先，唔好咁大壓力。」

「最大夢想跳到2米，跳到乜都得」

楊文蔚即使再度嚴重受傷，她在《戀講嘢》節目中仍視參加2024巴黎奧運為目標。2017年她在亞洲田徑大獎賽跳出1.88米香港紀錄，距離奧運女子跳高達標成績1.96米，尚有8厘米之差。

楊文蔚現身《晚吹 - 戀講嘢》。（ViuTV Facebook影片截圖）

Ceci繼而在直播中說，「我的夢想係跳兩米」，更笑言：「如果跳到兩米，乜都得」。有網民問假如贏得巴黎奧運她會如何？楊文蔚直言亞洲人贏奧運田徑金牌是大事，「當日劉翔奪金全世界轟動，蘇炳添入決賽已經咁⋯⋯」誇張說道：「如果我奧運攞金牌，立即原地爆炸。」隨即又取笑自己「ff（幻想）」太多。

鬥志打不死 跳到跳唔到為止

27歲的楊文蔚自言，已步入「大年紀運動員階段」，對退役問題，她說會「跳到跳唔到為止」，指自己鬥心不減，「只要跳到都會繼續跳，直到體院趕我出去。」

對未來她有宏大構想，希望開設田徑學校，「我想開田徑學校，興建香港第一個室內田徑場，並主辦街頭田徑賽。」