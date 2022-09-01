轉會．關窗日持續更新︱奧巴美揚加盟車路士 利物浦借入艾法美路
撰文：吳慕兒
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9月1日歐洲足球轉會窗最後一天，交易十分繁忙，英超繼續是轉會市場大戶，曼聯落實安東尼的交易後，曼城、阿仙奴、利物浦、車路士亦紛紛出手增兵。
前阿仙奴隊長奧巴美揚，正與車路士洽談，勢從巴塞加盟，重返英超。
曼聯：
落實收購阿積士翼鋒安東尼，轉會費1億歐元（約8600萬英鎊）。
利物浦：
急求中場的利物浦，近日傳聞不斷，卻未能買入任何球員。以為要「食白果」，忽然傳出借入祖雲達斯中場艾法美路一年。料周三完成體測後可簽約落實。
阿仙奴：
一度盛傳利物浦以2000萬英鎊收購的阿士東維拉巴西國腳杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz），即將與阿仙奴達成協議。此子希望加盟兵工廠，兩會正在商議中。
車路士：早前落實以7000萬英鎊從李斯特城簽入中堅科芬拿，連同浮動條款，最高可達7500萬英鎊。
此外，他們亦正跟巴塞隆拿商討，收購前鋒奧巴美揚。最新消息指，巴塞與車路士達成協議，藍軍以1400萬歐元加左閘馬高斯阿朗素，交換奧巴美揚。奧巴料周三飛往倫敦。
曼城：
成功簽入多蒙特中堅艾簡治（Manuel Akanji），轉會費1750萬歐元。
李斯特城：
7500萬英鎊賣走科芬拿之後，李斯特城終於作出收購，以1500萬英鎊從法甲蘭斯購入比利時國腳菲斯（Wout Faes），簽約5年。這位24歲中堅上季37次為蘭斯上陣，獲選球隊年度最佳球員。
阿士東維拉：
阿仙奴收購杜格拉斯路爾斯，維拉於是以1500萬歐元收購狼隊中場丹當斯卡（Leander Dendoncker）作為替補。
AC米蘭：
巴塞隆拿守將達斯（Sergiño Dest）外借AC米蘭一季，並附帶2000萬歐元非強制買斷條款。達斯跟米蘭簽約借用一年，如被買斷將效力至2027年。
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