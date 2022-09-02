轉會．關窗日︱車路士壓哨連簽兩將　利物浦借入艾法美路

9月1日歐洲足球轉會窗最後一天，交易十分繁忙，英超繼續是轉會市場大戶，曼聯落實安東尼的交易後，曼城、阿仙奴、利物浦、車路士亦紛紛出手增兵。

前阿仙奴隊長奧巴美揚，正式加盟車路士，重返英超。



車路士：

繼日前以7500萬英鎊從李斯特城簽入中堅科芬拿後，關窗日壓哨一刻繼續買，成功以1200萬歐元收購前阿仙奴隊長奧巴美揚，簽下一紙兩年合約，並將會穿上9號球衣。班主托德波里表示奧巴是頂級前鋒，並早已在英超證明實力。

除了奧巴美揚，車路士還有新兵，宣布從祖雲達斯外借瑞士防守中場薩卡利亞（Denis Zakaria）至季尾。轉會專家羅曼奴指，車路士能夠以3000萬鎊買斷這名瑞士國腳。

曼聯：

落實收購阿積士翼鋒安東尼，轉會費1億歐元（約8600萬英鎊）。另外，紅魔鬼從紐卡素借入門將杜巴夫卡一季。

利物浦：

急求中場的利物浦，近日傳聞不斷，卻未能買入任何球員。以為要「食白果」，忽然傳出借入祖雲達斯中場艾法美路一年。料周三完成體測後可簽約落實。

阿仙奴：

一度盛傳利物浦以2000萬英鎊收購的阿士東維拉巴西國腳杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz），即將與阿仙奴達成協議。此子希望加盟兵工廠，兩會正在商議中。

曼城：

成功簽入多蒙特中堅艾簡治（Manuel Akanji），轉會費1750萬歐元。

曼城成功簽入多蒙特中堅艾簡治。（Twitter）

李斯特城：

7500萬英鎊賣走科芬拿之後，李斯特城終於作出收購，以1500萬英鎊從法甲蘭斯購入比利時國腳菲斯（Wout Faes），簽約5年。這位24歲中堅上季37次為蘭斯上陣，獲選球隊年度最佳球員。

阿士東維拉：

阿仙奴洽購杜格拉斯路爾斯，惟維拉方面3度拒絕兵工廠的出價，成功留住這名巴西中場。與此同時，維拉簽入狼隊中場丹當斯卡（Leander Dendoncker），盛傳轉會費為1500萬歐元。另外，維拉再由修咸頓外借中堅碧拿歷克（Jan Bednarek）一季。

富咸：

曾效力阿仙奴及車路士的老將韋利安，回歸倫敦，以自由身加盟富咸，雙方簽約一季。另一名重返倫敦的球員，就是曾經以借將身份效力熱刺的卡路士雲尼斯奧斯（CARLOS VINICIUS），這名巴西前鋒以950萬鎊轉會費加盟，再戰英超。

效力列斯聯的丹尼爾占士最後一刻落實以借將身份來投一季，加上巴黎聖日耳門的另一借將古沙華（Layvin Kurzawa），富咸一口氣簽入4名球員。

AC米蘭：

巴塞隆拿守將達斯（Sergiño Dest）外借AC米蘭一季，並附帶2000萬歐元非強制買斷條款。達斯跟米蘭簽約借用一年，如被買斷將效力至2027年。