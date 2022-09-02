英超｜曼聯小勝李斯特城三連捷 迪基亞精彩飛撲獻給重要的她
撰文：趙子晉
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查頓辛祖一箭定江山，曼聯作客一球小勝李斯特城，聯賽3連勝升上第5位。開季經歷兩連敗的紅魔鬼，如今似乎漸入佳境，逐漸走出低潮，主帥坦赫格十分謹慎，直言：「言之尚早」。
英超周中快車，周四（1日）深夜上演獨腳戲，曼聯作客鬥聯賽未嘗一勝的李斯特城。曼聯主帥坦赫格似乎找到勝利方程式，以擊敗修咸頓的原陣出戰，C朗拿度及哈利馬古尼續任後備。
曼聯上半場一次反擊奠定勝局，查頓辛祖接應拉舒福特傳送，推過李斯特城門將丹尼禾特（Danny Ward）送入空門，23分鐘開紀錄。換邊後，迪基亞勇救占士麥迪臣的罰球，力保不失，末段入替的C朗使出倒掛，可惜掠門而過，結果曼聯一球小勝李城，聯賽3連勝，同時兩場保清白之身。
3連勝=反底？
曼聯開季兩連敗，尤其在慘負賓福特4球後，一度敬陪末席，令不少「曼迷」死心。豈料「雙紅會」力克利物浦後，紅魔鬼似乎漸入佳境，是否反底的跡象？
縱然坦赫格賽後稱讚球隊表現，但對於反底，坦帥持審慎態度，「我想是言之尚早，球隊依然有需要進步的地方，但看到球隊不斷進步，在場上團結地作戰，是更重要的一點，周日對阿仙奴的一仗將會是最好的考驗。」
除了坦帥，曼聯中場基斯甸艾歷臣亦有類似看法，「全取3分是非常重要，但這不是漂亮的勝仗，就如上場對修咸頓一樣，我們需要把握更多機會，盡早取得保險球殺死賽事。」
迪基亞勝仗獻特別的人
坦赫格繼續收起哈利馬古尼，由利辛度馬天尼斯與華拉尼扼守中路，連續兩場力保不失，門將迪基亞亦有功勞。李斯特城全場攻勢不多，最具威脅就是麥迪臣的罰球，迪基亞飛身撲出，有姿勢有實際。
迪基亞賽後將勝仗獻給一位特別的人，「將這撲救及勝仗獻給我祖母，無論你在哪裡，也可以看到我繼續左飛右撲。」迪基亞帶傷痛出戰，依然有穩定發揮，不少曼聯隊友亦有留言支持他。
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