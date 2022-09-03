美網｜莎蓮娜鏖戰逾3小時功虧一簣憾負　27年職業生涯正式落幕

莎蓮娜威廉絲繼續「告別之旅」，美國網球公開賽女單第3圈與澳洲的湯珍奴域碰頭。40歲的細威首盤斷送優勢，次盤驚險追平，戰至決勝盤體力已接近見底，結果再輸一盤1：6，奮戰超過3小時後，不敵對手止步，27年的職業生涯寫上句號。



莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）上圈力挫「二姐」干達域後，第3圈遇上澳洲球手湯珍奴域（Ajla Tomjanovic），力爭延續其「告別之旅」。

莎蓮娜連輸4局先失首盤

細威開賽首個發球局即失守，幸好隨即回敬破發分，追成平手。莎蓮娜第8局再找到機會，再度打破湯珍奴域的發球局，局數領先5：3，保發便可先下一城。不過，湯珍奴域壓力下未有失準，更愈戰愈勇，接連打破細威發球局，一口氣連取4局，令細威在首盤以局數5：7落敗。

細威未能把握機會，首盤被湯珍奴域連取4局。（Getty Images）

細威驚險追平

縱然莎蓮娜即將41歲，活動能力當然不大如前，她的擊球力量依然，加上現場接近一面倒的歡呼聲，令細威的對手吃盡苦頭。莎蓮娜次盤開局打出氣勢，清脆地拿下兩個破發分，局數拉開4：0。

湯珍奴域再度展示強大的心理質素，隨後先破發「止血」，第8局更加關鍵。這名澳洲球手全局勇救4個破發分，幾經辛苦保住發球局。莎蓮娜的體力消耗不少，發球局再失守，湯珍奴域追至5：5平手，其後二人需要以「Tie Break」分勝負，細威以細分7：4扳回一城，盤數追平。

面對球迷對細威的歡呼聲，湯珍奴域展示強大的心理質素。（Getty Images）

細威體力下降無以為繼

進入決勝盤，莎蓮娜施下馬威破發拔頭籌，惟其後無以為繼，因體力下降，失誤亦增多，湯珍奴域一口氣連取5局。即使在出局邊緣，細威未言棄，在湯珍奴域的發球局極力頑抗，挽救5次「Match Point」下，最終擊球打落網，再輸一局1：6，力戰3小時4分鐘，結果盤數以1：2憾負出局，27年的職業生涯終於走到盡頭。

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