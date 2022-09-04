英超．持更︱曼聯新兵安東尼開紀錄　拉舒福特起孖3：1領先阿仙奴

曼聯英超主場對阿仙奴，主帥坦赫格派出新加盟的阿積士愛徒安東尼正選上陣，即收奇效。上半場35分鐘安東尼接應拉舒福特傳送，為曼聯先開紀錄。

下半場榜首的阿仙奴反客為主，攻勢不斷，60分鐘一記突擊由小將沙卡完成入球任務，扳平1：1。僅6分鐘後，曼聯憑拉舒福特的入球，再度領前。



曼聯在轉會窗關閉前以1億歐元簽入的翼鋒安東尼正選上陣。（Getty Images）

英超本周壓軸大戰，曼聯主場迎戰榜首球隊阿仙奴。轉會窗關閉前以1億歐元簽入的翼鋒安東尼正選上陣，C朗拿度再度先列後備。阿仙奴方面，續由新隊長奧迪加特、沙卡和馬天尼利，支援箭頭加比爾捷西斯。左閘辛真高今仗傷癒復出。

這場大戰甫開戰已快打快，互有攻勢，11分鐘阿仙奴一次高速反擊，奧迪加特搶得艾歷臣腳下球，分給身邊的沙卡，馬天尼利接應沙卡妙傳後起腳將皮球送入網，但由於奧迪加特搶球時手腳並用撞跌艾歷臣，VAR介入，球證看完慢鏡後改判入球無效。

馬天尼利的精彩入球，因阿仙奴隊長奧迪加特侵犯艾歷臣在先被推翻。（Getty Images）

比賽頭10分鐘主隊曼聯攻勢佔優，當阿仙奴站穩陣腳，逐漸取回主動權，攻勢和射門亦較曼聯「到肉」。不過先開紀錄的是主隊曼聯，一次反擊攻勢，辛祖分予禁區內的拉舒福特，「福仔」一個靚波送新隊友安東尼一程，後者入楔射入，處子戰即取得士哥。半場結束，曼聯以一球優勢返入更衣室。

安東尼入球慶祝連環睇：

+ 1

下半場落後一球的阿仙奴反客為主，努力組織攻勢，到60分鐘終有回報。奧迪加特前場直線妙傳，接應的加比爾捷西斯被曼聯兩守將包抄未能起腳，及時橫傳予右路推上的沙卡，後者不負所托射入，取得今季首個入球，助阿仙奴追平1：1。這個入球前，C朗拿度剛剛在58分鐘入替安東尼。

阿仙奴只開心了6分鐘，曼聯以一記突擊還以顏色，般奴費南迪斯一記「手術刀」直線餵給拉舒福特，「福仔」利用速度突破超越阿仙奴兩守將後起腳，門將蘭斯達爾雖然拍到皮球，但未能阻擋入球，曼聯2：1再度領先。

下半場峰迴路轉的6分鐘：

阿迪達見阿仙奴形勢不對，73分鐘一口氣換入三人，以伊美路維、首次上陣的法比奧韋拉及尼基迪亞，入替奧迪加特、盧干加及辛真高。

換人未見成效，曼聯再次憑般奴費南迪斯的漂亮傳送取得入球。般奴再一記「手術刀」直線劏穿阿仙奴防線，艾歷臣接應無人管，再向左橫傳予拉舒福特射入空門，曼聯領先至3：1。

曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：馬拉西亞、馬拉尼、利辛度馬天斯、達洛治

防中：麥湯米尼、艾歷臣

攻中：安東尼、般奴費南迪斯、辛祖

前鋒：拉舒福特



曼聯對阿仙奴陣容名單。（Twitter）

阿仙奴正選陣容（4-2-3-1）：

門將：蘭斯達爾

後衛：辛真高、沙列巴、加比爾馬加希斯、賓韋特

防中：格列薩卡、盧干加

攻中：沙卡、奧迪加特、馬天尼利

前鋒：加比爾捷西斯

