歐聯速評｜皇馬應加緊尋賓施馬替補　夏薩特入替由大鑊變大獲全勝

周二的歐聯，當見到賓施馬在30分鐘退下火線，由夏薩特登場時，皇家馬德里的球迷有沒有暗叫「大鑊」？幸好如電影《明日戰記》的金句，最後變成大獲全勝，作客以3：0炒些路迪。由「大鑊」變大獲全勝的關鍵之人，正是夏薩特。



賓施馬在上半場膝傷退下火線。（美聯社）

賓施馬上季表現八面玲瓏，踢出神級中鋒的實力，由入波到組織表現完美，但他已經34歲，怎樣也好，都要為他找個輪換替補或者接班人。本身皇馬寄望盧卡祖域做到這個角色，但他的表現一直未如理想，今夏終於離隊，加盟意甲的費倫天拿。然而，在祖域離隊的同時，皇馬並沒有相應簽回一位中鋒。也許他們打算簽艾寧夏蘭特，但不敵曼城。

賓施馬雖強，但不是鐵人。今場踢到30分鐘，這位應屆歐洲足協最佳球員右膝不適，要退下火線。那時皇馬仍跟些路迪踢成0：0，形勢不算太好。望一望後備席，誰可堪一用？誰可做到賓施馬的工作？也許夏薩特是唯一人選。31歲的夏薩特後備登場，擔任偽9號。

夏薩特今場歐聯對些路迪後備入替，先助攻莫迪歷，之後他也找到入球。（Getty Images）

在加里夫巴利離隊後，夏薩特彷彿變成皇馬的首席冗員，相信皇馬球迷也不敢對他抱什麼寄望。要知道，自他在2019年以1億歐元來投後，加盟後3個球季只得6個入球，其中上季只入1球。不過，今場皇馬不是在「垃圾時間」派他出來舒展筋骨，而是要他臨危受命，球隊真的要靠他攻堅贏波。

結果，夏薩特交出令人滿意的表現，直接製造了兩個入球。60分鐘，中場混戰後，夏薩特搶下皮球，避開一名些路迪守將，中路推進，頗有當年踢車路士的風範。他帶到禁區頂，引來對手注意後，再傳予莫迪歷。莫迪歷在禁區推橫，起腳射入，為皇馬領先到2：0。

77分鐘，夏薩特終於迎來久違的時刻，接應丹尼爾卡華積的傳中，門前射入，為皇馬鎖定贏3：0。他事隔651日後再在歐聯入波，如果不計死球的話，這個更是他5年來首個生波組織的歐聯入球。這個入球亦顯示出皇馬組織的耐性，花了33腳傳球去製造出來。

33 - There were 33 uninterrupted passes in the build-up to Eden Hazard’s 🇧🇪 goal this evening; since 2003-04 (as far back as data is available), this is the most in the build-up to any of @realmadriden's 434 goals in the Champions League in this period. Waltz. pic.twitter.com/zzcG3ME7Vd — OptaJose (@OptaJose) September 6, 2022

【夏薩特疑似指揮隊友傳球及走位，最後助他取得入球】

安察洛堤用夏薩特入替受傷的賓施馬，為皇馬帶來一場大勝。（美聯社）

皇馬主帥安察洛堤說：「我覺得這是屬於夏薩特的比賽。他的位置會墮得較深，這樣可以幫到我們……他很冷靜，全靠了他，我們取得第二個入球，之後他在禁區內攻入第三個入球。這是一場他的完美比賽。」

Eden Hazard's game by numbers vs. Celtic:



0.87 xG

94% pass accuracy

43 touches

5 touches in opp. box

4 duels contested

3 duels won

3 chances created

2 fouls won

2 shots

1 shot on target

1 goal



Welcome back. 🤝 #UCL pic.twitter.com/5WkmW2B9n8 — Squawka (@Squawka) September 6, 2022

皇馬兼比利時國家隊隊友泰拔高圖爾斯說：「夏薩特能夠重拾良好感覺非常重要。他是一名優秀的球員。他能夠加快比賽的節奏，對我們很重要。」皇馬中場卻奧斯就表示，從不懷疑夏薩特的能力，他說：「實力從來不是夏薩特的問題，問題在於狀態、傷患。今場他入替，踢得非常好，希望他可以保持狀態。」

夏薩特與隊友慶祝入球。（美聯社）

倘若安察洛堤今季神奇地激活夏薩特，讓他踢出巔峰8成水平，那麼真的尤如今夏收購了一位1億歐元的鋒將。不過，夏薩特年紀漸大又多傷，最佳位置也非中鋒，就算他能恢復狀態，也請皇馬管理層趕緊簽個中鋒，別累死賓施馬。安察洛堤賽後透露，賓施馬經過初步檢查後，傷勢並不嚴重，之後會接受更詳盡的檢查。