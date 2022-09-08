英超︱車路士即將官宣樸達接任新主帥　不會出席白禮頓賽前記者會

車路士辭退領隊杜慈（又譯：杜曹）不足24小時，新帥人選傳已落實。

足球「轉會達人」、意大利記者羅曼奴消息指，藍軍主帥接任大熱人選樸達（Graham Potter）與車路士談判已進入最後階段，預料會在未來數小時落實。



白禮頓主帥樸達，料今日內接任成為車路士主帥。（Getty Images）

杜慈周二晚領軍出戰歐聯今季分組賽首仗敗陣後，即吃下「無情雞」，白禮頓教頭樸達已被傳為接任大熱門。這位47歲少帥近年帶領小球會白禮頓年年進步，成績有目共睹，不時傳出被大球會看中，當中包括曼聯。不過他對白禮頓相當忠心，傳曾婉拒曼聯招手。

今年夏天白禮頓高價賣走中場比蘇馬和左閘古古列拿兩大主力，戰績竟出乎意料更上層樓，開季6仗取得4勝1和1負佳績進佔前四，踢出驚喜，當杜慈被炒，樸達即被傳為接任大熱。周六白禮頓作客般尼茅夫，樸達原定要出席周四賽前記者會，最新消息指，他不會到場，令他接任車路士主帥呼聲更高。

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料周六可領車路士戰富咸

另外，英國《每日郵報》更指出，樸達已口頭同意車路士領隊聘書，預料可在本周六車路士作客富咸一仗領軍。

車路士新老闆托德波里接掌球隊後，前任班主艾巴莫域麾下管理層班子幾乎已全數無得留低，獨剩領隊杜慈一人。然而今季車路士戰績不似預期，英超對中游隊列斯聯和修咸頓均意外吃下敗仗，到歐聯作客0：1不敵薩格勒布戴拿模後，即對杜慈手起刀落。

樸達不會出席白禮頓對般尼茅夫一仗賽前記者會，報道指，周四早上他最後一次回白禮頓訓練基地。當杜慈周三被辭退後，樸達即成接任首選，車路士獲得白禮頓批准後，班主托德波里親自與樸達談判，而且進展迅速。

車路士今夏豪擲2.6億英鎊買人

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車路士今季買入多員貴價新兵之中，正好包括身價高達6200萬英鎊的白禮頓左閘古古列拿，羅曼奴指，「當托德波里今夏決定從白禮頓買入古古列拿時，已很清楚樸達的足球構思、理念和方式。有很多領隊向車路士招手，但他們的首選一直是樸達。」言下之意，似暗示車路士一早已看中樸達，更不惜高價在曼城手中搶走目標左閘古古列拿。

據了解，樸達與白禮頓的合約中，包含一條1200萬英鎊違約條款，因此無力阻止對方離隊。加上給予杜慈的1300萬英鎊遣散費，一來一回車路士單是易帥已花去2500萬英鎊，連同今夏轉會花去2.7億英鎊買人，新班主托德波里一個夏天足足花去3億英鎊，豪氣不遜艾巴莫域年代。