英女王如病逝英超比賽幾乎肯定延期　70年前喬治六世逝世波照踢

白金漢宮一份罕有聲明,令英女王伊利沙伯二世健康狀況受關注,加上眾子孫紛趕往女王身處的蘇格蘭巴摩盧城堡(Balmoral Castle)探望,加深外界對96歲女王病情的憂慮。

假如女王身故,英國媒體消息指,包括英超在內的足球賽事會很大機會須延期上演。



英女王健康狀況廣受關注。(美聯社)

周四下午,英國白金漢宮罕有就英女王健康狀況發聲明,「今早在進一步評估下,女王的醫生對陛下的健康感到關注(the Queen‘s doctors are concerned for Her Majesty’s health),建議她繼續接受醫療觀察。」同時指出,「女王目前在巴摩盧仍感舒適」( The Queen remains comfortable and at Balmoral)。

女王如有「萬一」,英超賽會將根據英國文化、媒體暨體育部指引,決定周末的賽事是否如期上演。英國《曼徹斯特晚報》指,「如女王逝世,周末足球賽事幾乎肯定會煞停。」當中包括英超、英冠、蘇超,以及愛爾蘭及威爾斯足球賽事,各項半職業以及業餘體育賽事,預料同樣須延期。

英媒指出,如女王病逝,周末英超及各項體育比賽料須煞停。(Getty Images)

惟英國文化、媒體暨體育部堅稱,任何體育項目會否因應女王逝世延期並無「硬性指引」,相關決定應交由體育主辦機構自行制定。不過如比賽當日遇上女王葬禮,便需要改期。

英國《星報》消息指,英超比賽原定比賽時間如在女王逝世的72小時之內,賽會預料會將比賽延期。至於延期到什麼時候,則需視乎「全國情緒」而定。

1952年2月6日星期三當英女王父親喬治六世病逝後,英國同一周末的欖球及曲棍球賽事須取消,但足球比賽繼續上演。入場球迷在比賽前,高唱聖詩《與主同行》(Abide With Me)及國歌。

戴安娜王妃1997年8月31日星期日車禍離世當日,原定上演利物浦對紐卡素的英超賽事,戴妃意外在凌晨5時發生,比賽本在當日下午4時舉行,最終須延期上演。