FIFA 23球員能力值排行｜賓施馬逆齡大爆發　與美斯等人並列最高

著名足球遊戲商EA Sports公布《FIFA 23》最強23人數值，美斯總評下滑，與賓施馬、羅拔利雲度夫斯基、基利安麥巴比及奇雲迪布尼共享91總評，並列前五。



【7位焦點球星《FIFA 23》數值（按下圖）】

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美斯由獨佔鰲頭變並列最高總評

足球遊戲《FIFA 23》將於9月30日上架，EA Sports率先公布最強23人名單及其數值。巴黎聖日耳門的阿根廷球星美斯總評由《FIFA 22》的93下滑兩級至91，仍然是其中一名數值最高的球員，與賓施馬、利雲度夫斯基、基麥巴比及迪布尼並列。

雖然皇家馬德里的法國中鋒賓施馬已經34歲，但他憑上季八面玲瓏的表現，多項數值逆齡成長，總評由去年的89升上91，速度大幅上升4至80，射門及傳球分別上升2至88及83，體能對抗亦升1至78，排名躍升13位至首位。

賓施馬老而彌堅。（美聯社）

巴塞隆拿的波蘭射手利雲度夫斯基總評比《FIFA 22》下跌1至91，而美斯的球會隊友麥巴比及曼城中場迪布尼與去年一樣，仍維持91總評。

C朗在《FIFA 23》的能力值排名中跌出前5位。（Getty Images）

C朗速度大跌與美斯看齊

37歲的C朗今季在曼聯失去正選，他在《FIFA 23》的數值也難逃下滑的命運。他在《FIFA 22》尚能以91總評排第3位，到今年下滑1至90，跌出前5名。

這是C朗自《FIFA 2011》後的最低總評，當年是他第二季效力皇家馬德里，總評為87。

在細項數值上，C朗在速度、射門、傳球及盤扭皆下跌，其中速度跌得最多，跌6至81，剛好與美斯的速度一樣。美斯的速度今年下降4至81。

總評90的球員有5位，在C朗之外，尚有利物浦前鋒穆罕默德沙拿、中堅華基爾雲迪積克、皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯及拜仁慕尼黑門將紐亞，其中沙拿、雲迪積克及高圖爾斯在總評同樣微升1。

高圖爾斯的總評上升1至90。（美聯社）

尼馬、奧比歷跌穿總評90

總評89的球員有10人，巴黎聖日耳門的巴西前鋒尼馬在《FIFA 22》總評有91但最新一下子跌穿90至89，馬德里體育會門將奧比歷的總評同樣下跌2至89，熱刺射手哈利卡尼及車路士中場尼高路簡迪總評亦微跌1至89。孫興慜、沙迪奧文尼、甘美治、卡斯米路、艾利臣、艾達臣則仍維持89的總評。

在最強23人中的最後3席，分別是曼城前鋒艾寧夏蘭特、皇馬中場卻奧斯及巴黎聖日門中堅馬昆奴斯，3人的總評都是88。