露點慶祝美女拳手出位成功捱過疫情低潮　承諾狂野畫面陸續有來

澳洲女拳手Tai Emery早前在勝出比賽後突然拉高運動胸圍，當着全場觀眾面前露兩點慶祝，畫面震撼全球。事後她的付費頻道和社交媒體追隨者如幾何級數增長。

自稱性格「有點瘋狂、野性和自由奔放」的她，承諾將來只要再次在比賽擊倒對手，類似的狂野慶祝畫面將會陸續有來。



澳洲女拳手Tai Emery早前在勝出比賽後突然拉高運動胸圍，當着全場觀眾面前露兩點慶祝，畫面震撼全球。（影片截圖）

裸拳比賽品牌「Bare Knuckle Fighting Championship 」在泰國舉行第三場賽事「BKFC Thailand 3」，以泰拳名將播求對陣土耳其老將Erkan Varol作為頭條主賽。不過當晚觀眾的焦點全被女拳手Tai Emery搶去。

這是Emery首場職業拳擊賽，亦是加盟BKFC後首場比賽，對手Rung-Arun Khunchai是一位擁有60場比賽經驗的古泰拳選手。然而Emery以大爆冷之姿，在首回合一次攻勢打出教科書式的上勾拳，再用一記粗暴的右勾拳將Khunchai擊倒在地上，拳證上前讀秒終結賽事。好戲在後頭，比賽結束後Emery興奮地跳上擂台繩索慶祝，突然揭開運動胸圍，赤裸裸向觀眾席展示驕人上圍。

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無名女拳手一脫成名

當時不止全場觀眾為之震撼，連現場評述員也被她的離奇慶祝方式殺個措手不及，只好說句：「歡迎來到BKFC的戰鬥，Tai Emery！」另一位評述員嘗試打完場：「那樣的慶祝很有趣，以前沒有見過這樣的動作。」事後她這出位慶祝動作在社交網絡和全球媒體瘋傳，引發熱議，惟並未受到賽會責罵和懲罰。

35歲的Tai Emery來自澳洲，原是一名美式足球運動員兼模特兒，她自2016年起接觸搏擊運動，曾參加過巴西柔術、泰拳及業餘綜合格鬥比賽，在NFC比賽成績為1和1負。賽前她名氣不高，收費頻道OnlyFans只有40個追隨者，此戰過後支持者數量一下子增至2500人，可謂「一脫成名」。她每月收取OnlyFans追隨者10美元，每月憑該頻道收入原為400美元，如今大幅增至25000美元，令她大感驚訝。

美女拳手露點慶祝成熱話：

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宣稱「露出乳房」有助釋放自我

她的Instagram追隨者數量亦由4.5萬，飊升至12.6萬。Emery自稱：「我的性格有點瘋狂、野性和自由奔放，我認為沒有任何事情較『露出乳房』更能夠解放自己」。由模特兒、美式足球員變身拳手，全因疫情下「搵食艱難」，她的OnlyFans頻道內容不乏大膽裸照，Emery說那40個追隨者帶來的微薄收入，助她捱過難關，才能存活至今。

現居泰國的她說，希望12月再次在當地作賽，「現在我仍覺得自己是個足球員，到時可累積多點經驗，是個完美時機」。至於到時的慶祝動作，Emery豪言：「只要我能再次技術擊倒對手，便會做任何我想做的事！」

她甚至指出，希望能夠令露出雙乳的慶祝動作流行起來，「我嘗試帶來一股裸露乳房熱潮，無論是男是女，大家都像軍隊敬禮那樣普及去做。」唯一令她憂慮的，是被泰國警方拘捕，根據當地法例，公眾地方不准裸露，但私人物業範圍不受此限。