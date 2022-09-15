歐聯︱夏蘭特入球停不了　助曼城反勝母會多蒙特　車路士主場失分

歐聯第二日賽事，兩支英超球隊分別在主場出擊，惟命運各異。其中曼城在G組迎戰多蒙特，憑倒戈的挪威射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）射入致勝一球，協助主隊反勝2比1。另外，車路士新領隊樸達（Graham Potter）首度出戰，但只能與薩爾斯堡握手言和踢成1比1。



曼城今場的鋒線先收起菲爾科頓（Phil Foden），改以馬列斯（Riyad Mahrez）和基亞利殊（Jack Grealish）協助夏蘭特攻堅，惟後者被多蒙特的舊隊友嚴密封鎖，無法製造明顯威脅，兩隊半場互交白卷。

多蒙特換邊後顯得進取，壓迫策略奏效，隊長馬高列奧斯（Marco Reus）在下半場5分鐘一次反擊中，在曼城禁區內扣過一名後防，再攞大位起腳，惟掠門而過。不過，多蒙特始終都是先開紀錄的一隊，他們在55分鐘透過一個右路角球傳至大禁區左邊的列奧斯，他的半傳半射，由英格蘭小將比寧咸（Jude Bellingham）攝位頂入，為客隊領先。

曼城落後隨即連續換入科頓、艾華利斯（Julian Alvarez）及貝拿度施華（Bernardo Silva），雖控制形勢，但仍久攻不下，直到79分鐘靠串演右閘的史東斯（John Stones）禁區外起腳入網，追成1比1平手。

到了83分鐘，曼城更反超前，當時葡萄牙國腳簡斯路（Joao Cancelo）在左路用右腳外側妙傳，夏蘭特「從天而降」，在兩名舊隊友之間用怪腳撞入，領先2-1，亦是他今屆在所有賽事的第13球。多蒙特原本在補時階段有扳平機會，惟後備入替的荷蘭球員當耶爾馬倫（Donyell Malen）起腳無功而還，最終三分全失。

至於同組另一場，哥本哈根主場與西維爾踢手0比0平手。

而在E組方面，上場爆冷不敵薩格勒布戴拿模的車路士，今場由新領隊樸達首度執教，在史丹福橋迎戰薩爾斯堡，雙方在上半場互無紀錄，不過車路士在下半場3分鐘終於打破僵局，史達寧（Raheem Sterling）在禁區邊燙射入網，是樸達上任以來的第一個入球。

薩爾斯堡於74分鐘靠一次反擊追成1比1，泰亞高施華解圍失誤，薩爾斯堡球會阿達木（Chukwubuike Adamu）右路短傳，奧卡福（Noah Okafor）起腳省中人再射穿門將門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）十指關。兩隊之後都無法擴大比數，最終握手言和。

另外在同組較早舉行的賽事，AC米蘭以3比1擊敗薩格勒布戴拿模，獲得今屆歐聯首場勝仗。

其他賽果方面，F組的上屆冠軍皇家馬德里雖有前鋒賓施馬缺陣，但仍以2比0擊敗萊比錫；些路迪作客則以1比1與薩克達打和。Ｈ組的巴黎聖日耳門則憑美斯、麥巴比及尼馬各入一球，以3比1反勝以色列的海法馬卡比；祖雲達斯則主場1比2不敵賓菲加。

而受到英女王伊利沙伯二世離世影響延遲一天上演的A組獨腳戲，格拉斯哥流浪在下半場大部分時間十人應戰下，以0比3敗於拿玻里。