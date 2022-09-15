費達拿宣布退役　「我已41歲，身體達到極限」

瑞士網球天王費達拿（Roger Federer）宣布退役，他在社交媒體上載短片，指出自己已經41歲，身體已達極限，因此認為是適當時候退役。



費達拿宣布退役。（Getty Images）

費達拿被譽為網球史上最佳球手之一，不止戰績輝煌，生涯累積20次大滿貫錦標，打法優雅瀟灑，令他長年深受球迷愛戴。

可惜近年他持續受到膝部傷患困擾，參加的比賽買少見少，2021年溫布頓八強止步，同年8月膝部再次進行手術，期望根治舊患，今年沒有參加任何賽事，7月跌出ATP世界排名，至今天宣布，下周出戰利華盃（ Laver Cup）後將正式退役。

費達拿8奪溫布頓冠軍，永留經典。（Getty Images）

費達拿在Instagram上載短片，表示：「今天我想跟大家分享一些消息，正如很多人都知道，過去3年傷患和手術為我帶來重大挑戰，我非常努力回復最佳戰鬥狀態，但我也知道自己的身體已達到極限，近日身體給予我的訊息尤其明顯。」

費達拿上載影響，公布退役消息。（Instagram）

「我已41歲，24年來打了超過1500場比賽。網球待我遠較夢想中更慷慨，現在我必須承認是時候終結競賽生涯。」費達拿說，「下星期倫敦舉行的利華盃將會是我最後一次參加的ATP賽事。未來我當然會打更多網球賽事，只是不會再在大滿貫或巡迴賽亮相。」

他直言，這是一個「既甜蜜又苦澀」（bittersweet）的決定，「因為我將會想念巡迴賽給我的一切，與此同時，也是非常值得慶祝的一刻。我認為自己是地球上其中一個最幸福的人，我獲得打網球的天份，達到一個自己想像不到的水平，而且水平維持一段我沒想過可以那麼久的長時間。」

費達拿在影片中多謝妻子Mirka、他的教練、球迷以及有份參與他網球生涯中的每一個人，他特別向競爭對手拿度和祖高域致謝，「我很幸運能夠參與那麼多場我永遠不會忘記的巔峰之戰，我們以熱情和強度公平競爭，為尊重網球悠長歷史，我總是傾盡全力做到最好，我感到極之感恩。」