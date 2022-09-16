費達拿退役｜追憶網壇最美好的瑜亮之爭　費達拿傳奇不能沒有拿度

憶費達拿的網球時代，不可沒有拿度的存在。

由2004到2010年，這是一段最令人回味的瑜亮之爭。



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追憶祖高域崛起前，費達拿與拿度的雙王之爭。（Getty Images）

常言網壇三大天王，費達拿（Roger Federer）、拿度（Rafael Nadal）與祖高域（Novak Djokovic）。其實，祖高域算是比前兩人遲幾年崛起，到2011年橫掃三大滿貫後，才算邁入王者行列。在2010年前，兩雄對立，稱得上王者的，只有費達拿及拿度。

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費達拿與拿度之爭，精彩不但在於頂尖的球技，還有兩人獨特的球味。很傳奇地，兩人的風格恰好相反，打出截然不同的味道，展現迥異的價值，以各自的態度，吸引着兩班球迷。

2019年溫網準決賽，兩人最後一次交手，費達拿勝出。（Getty Images）

費達拿之瀟灑

費達拿是瀟灑的代名詞，秀髮飄飄，劍眉星眸，微笑醉人。他像是一位浪蕩江湖的劍客，顰笑之間，右臂靈動，殺人不留一滴血。柔如絲滑的反手動作，姿態彷彿暗合宇宙中某種奧秘，一收一抽，拍起球去，網球隨目光方向，走出急勁準繩的線路。他仍是那麼冷靜、淡若，如冰如霜。

費達拿的反手，可說是江湖一絕。（Getty Images）

拿度之熱血

拿度是熱血的代名詞，怒髮衝冠，雙目圓睜，咆哮懾人。他像是一位頂天立地的刀客，動靜之間，左手出鞘，令天下莫敢不從。破陣摧堅的正手抽擊，頃刻集合翻江之力與澎湃激情，一喝一揮，臂帶動拍，拍打向球，球向着那難以挽救之處飛去。他就是那麼堅毅、不屈，如火如電。

拿度的打法充滿激情。（Getty Images）

每次費達拿對戰拿度，也是一場冰與火的對抗，宛如華山論劍，決戰紫禁之巔，看得球迷如癡如醉。你妙到毫巔的調度，他拼盡全力的追趕。你精彩絕倫的上網，他難以置信的回擊。正手與反手，直線與斜線，交織出一場又一場的經典。

費達拿的優雅。（Getty Images）

拿度的拼勁。（Getty Images）

遙想2004年，費達拿雄姿英發，四大滿貫已收其三，年紀輕輕，已登天王之位。溫網綠草，如家中錦毯，澳網美網，也征戰下來，只餘那紅土黃沙，看來一統江湖，指日可待。

2005年法網，費達拿昂然晉身四強，加冕之路已成坦途。想不到，一生之敵橫空出世，紅土場迎來命中注定的王：拿度。

2005年的費達拿及拿度，兩人還帶點稚氣。（Getty Images）

拿度堅守法網 力阻費達拿盡攬四大滿貫

費達拿及拿度在2004年的邁阿密網首次相遇，拿度勝出；到2005年的邁阿密網，他們第二度交鋒，輪到費達拿奏凱。2005的法網四強，是他們首次在大滿貫的交手。19歲的拿度以盤數3：1擊敗費達拿，並首次登上法網冠軍寶座。

全盛期的費達拿，真的很穩，幾乎無敵手，尤其在大滿貫，不會無緣無故被爆冷踢出局。初起的拿度相反，打法不穩定，在草地及硬地會翻船，但他在泥地突出，而且對費達拿總有點辦法。

雖然費達拿那時橫掃網壇，但面對泥地場的拿度，總是沒什麼辦法。（Getty Images）

2006年法網，費達拿以更強氣勢而來，他的身份是應屆溫網、美網及澳網盟主，目標要在一年內完成全滿貫。費達拿順利地首次打入法網決賽，對手是萬眾期待的拿度。在法網前的兩項泥地賽事，分別是羅馬賽及蒙地卡羅賽，拿度都在決賽擊敗費達拿，展現出「泥地王」的霸氣。

2006年法網決賽，拿度擊敗費達拿。（Getty Images）

2006年法網決賽，費達拿先贏首盤6：1，之後拿度以一盤6：1回敬。接着拿度連贏兩盤，以3：1擊敗費達拿衛冕，當時連續5次對費達拿都勝出。

如果說法網是拿度的泥地王國，那麼溫網就費達拿的主場。2006年溫網決賽，費達拿以3：1挫拿度，連續4年封王。

法網的沙塵激盪與豪氣，溫網的綠草如茵與貴氣，也好像分別暗合兩位王者的氣派。2006年四大滿貫，費達拿佔其三，拿度佔其一。費達拿征服四大滿貫的路上，拿度與法網成為他遭受詛咒般久攻不下的堡壘。

草地上的費達拿，泥地上的拿度，合力為網壇創下一個美好的時代。（Getty Images）

2007年彷彿複製上一年的故事，費達拿的全滿貫美夢，再次碎在拿度手中。法網決賽上，拿度守住自己的疆域，又勝一仗，接着溫網決戰，費達拿在「主場」再次復仇。網壇的費達拿與拿度，如同史詩般中的宿命故事。

2007年溫網決賽，費達拿擊敗拿度贏冠軍。（Getty Images）

你追我趕 創造網壇最精彩二人鬥

在2008年，費達拿與拿度之爭踏入新階段，為齊集四大滿貫，他們強攻對方的地盤。這一年法網，拿度決賽以3：0破費達拿，連續4屆封王，之後到溫網決賽，他們又再相遇，打出經典一役，這次的結局與之前不同。

拿度在2008年溫網決賽擊敗費達拿，首次贏得溫網冠軍。（Getty Images）

面對草地上的費達拿，拿度連輸兩盤6：4，但他突然爆發出小宇宙，連續兩盤決勝局挫費達拿，追成2：2。在最後一盤，拿度贏9：7，結束了這場蕩氣迴腸、繞樑三日的對決，首次贏得溫網冠軍，第一次在草地場擊敗費達拿，也終結了對方6連霸的美夢。值得一提的是，拿度贏得北京奧運男單金牌，而費達拿就拍住華雲卡贏得男雙冠軍。

2008年溫網決賽，蕩氣迥腸。（Getty Images）

費達拿2009年終奪法網冠軍

2009年，拿度以後上之勢，繼續挑戰費達拿的王朝，兩人在年初的澳網決賽碰頭，又是打足5盤，拿度脫穎而出。這時候，拿度看齊費達拿，兩人同樣收集了3項大滿貫錦標，拿度擁有澳網、法網及溫網，而費達拿就尚欠法網。究竟誰會先一步完成大業？萬眾期待，法網到來，但最期待的畫面沒有出現。

拿度在2009年澳網決賽擊敗費達拿。（Getty Images）

拿度竟然在16強爆冷不敵蘇達寧，生涯首次在法網輸波。沒有拿度之下，費達拿過關斬將，到決賽直落3盤擊敗蘇達寧，首嘗法網冠軍滋味，達成了渴望已久的目標，終於將四大滿貫收進家中的獎盃櫃。

拿度2010年橫掃三項大滿貫

2010年是拿度最具統治力的一年，他重奪法網冠軍，並再連下兩城，橫掃溫網及美網，遲費達拿一年盡攬四大滿貫的錦標。然而，與2004、2006及2007年的費達拿一樣，拿度未能在一年內贏盡四冠，大滿貫三缺一，那個一就在宿敵手上。2010年澳網冠軍，正是費達拿。

2010年，費達拿與拿度在年終賽交手，由費達拿勝出。（Getty Images）

費達拿由2003年冒起，2004年如狂風掃落葉之勢，技壓群雄，瑞士天王登基，離統一江湖只差一步。不過，他在2005年遇上「泥地王」拿度崛起，任憑努力也無法攻克法網。拿度愈戰愈勇，更呈反超費達拿之勢，但還是費達拿先一步完成四大滿貫壯舉，而拿度則於接下一年達成。這段兩王爭霸時代，以2010年告終。

祖高域2011年起加入爭奪

以2010年為界線，並非指費達拿及拿度之後打得差，而是祖高域在2011年由沒有大滿貫冠軍，突然在一年內勇奪澳網、溫網及美網，極速登上王座，與前兩人分庭抗禮，網壇改朝換代，成為三國鼎立的時代。

說「四大天王」，梅利（左一）總是差點。（Getty Images）

後來還有梅利（Andy Murray）被視為有潛質成為當世第四王者，可惜曇花一現，未能持久，雖然他五入澳網決賽，但始終未能染指這項冠軍，更遑論法網；梅利只贏過溫網、美網及奧運。

如果這是一套連續劇，第一季兩王爭鬥的故事在2010年結局，第二季在2011年加入新的角色，又擦出另一番新火花。

2003年出生的艾卡拉斯奪走2022年美網冠軍，同時榮登世界第一。（Getty Images）

如今已經拍到第N季，主角變成千禧後的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），他的師父費雷羅（Juan Carlos Ferrero）就是以前跟費達拿、拿度爭雄的老對手。當故人之徒也開始踏上前台時，不得不服老了。長江後浪推前浪，無人能夠永續王位，再強的王也敵不過時間洪流。

費達拿宣布退役。（Getty Images）

在2022年，41歲的費達拿宣布退下舞台。

大滿貫數目鎖定為20次，澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次。他由2003年到2010年贏得其中16次，在2010年後贏過4次，上次是2018年的澳網。

費達拿宣布退役 「我已41歲，身體達到極限」長文深情告別網球

在利華盃，兩人站在同一陣線，為歐洲隊喝彩。（Getty Images）

費達拿的傳奇故事，離不開拿度的身影，不是誰襯托了誰，而是他們一起成就了一個時代。

36歲的拿度在費達拿宣布掛拍後，於社交網站撰文，抬頭為「親愛的費達拿、我的好友及宿敵」，他寫道：「我希望這一日永遠不會來臨……對我個人還是全球的體育迷而言，也是悲傷的一天。」

「我很高興，也很榮幸，與你分享這段歲月，在場內場外經歷了數之不盡的奇妙時刻。」

「我們未來肯定會有更多合作共處的時光，還有很多事情要一起努力，你我都很清楚的。」

費達拿與拿度的半段人生路，亦敵亦友地一起走過來。（Getty Images）

由少年到中年，盡在不言之中。（Getty Images）

費達拿退役｜老對手兼好友拿度不捨致意 莎蓮娜：圓滿的網球生涯

費達拿退役，但他的風采永留球迷心內，成為網壇一代接一代的標杆。

當這一代的球迷年老後，會跟他的兒子、孫兒自豪地訴說，曾經見證一位反手瀟灑到絕倫的球王，跟一位泥地場上的王者，一次又一次展開世紀大戰。

費達拿宣布退役，拿度還會堅持幾多年？（Getty Images）

費達拿與拿度40次交鋒，費達拿勝16場，拿度勝24場。