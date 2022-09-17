英超｜曼城作客閃電開紀錄 夏蘭特再發威 7場聯賽入11球
撰文：趙子晉
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英超在英女王逝世後復賽，狼隊主場迎戰曼城，兩軍正選陣容出爐，新加盟狼隊的迪亞高哥斯達未被列入大軍名單。
狼隊今夏簽入長人中鋒卡拉積錫（Sasa Kalajdzic），可惜這名奧地利國腳上仗重創膝部，至少需要休息半年。為了填補中鋒位置，狼隊立即簽入自由身的迪亞高哥斯達（Diego Costa），但這名前車路士前鋒未有比賽狀態，今仗未列入大軍名單。
曼城方面，前場繼續由狀態大勇的夏蘭特擔正，夥拍菲爾科頓及基亞利殊攻堅，迪布尼與貝拿度施華從後支援。基爾獲加有傷在身，先列後備，右閘位置由史東斯串演。
為悼念英女王，開賽前依然有1分鐘的默哀及唱國歌橫節。作客的曼城開賽首個攻勢即有斬獲，迪布尼右腳傳中，基亞利殊門前撞射建功，「藍月亮」僅55秒打開紀錄，亦是今季首個入球。
曼城其後擴大優勢，夏蘭特禁區外接應貝拿度施華傳送，引球至峨眉月頂起腳，荷西沙亞再度失守，曼城16分鐘領先至2：0。夏蘭特狀態大勇，入球停不了，7場聯賽已經攻入11球。
狼隊正選陣容（4-3-3）：
門將：荷西沙亞
後衛：莊尼卡斯度﹒基爾文﹑哥連斯﹑艾洛利
中場：馬菲奧斯紐尼斯﹑魯賓尼維斯﹑祖奧摩天奴
前鋒：古亞迪斯﹑普丹斯﹑柏度尼圖
曼城正選陣容（4-3-3）：
門將：艾達臣
後衛：史東斯﹑魯賓戴亞斯﹑艾簡治﹑簡斯路
中場：奇雲迪布尼﹑洛迪卡斯簡迪﹑貝拿度施華
前鋒：菲爾科頓﹑艾寧夏蘭特﹑基亞利殊
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