女排世錦賽︱中國首仗3：0勝阿根廷 泰國意外挫土耳其長人美女團
撰文：吳慕兒
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女排世界錦標賽身處D組的中國女排，兩大王牌朱婷和張常寧因傷未有入選下，分組賽首仗以3：0清脆擊敗阿根廷。
首輪比賽賽果大致正常，較令人意外的是長人美女團土耳其2：3不敵泰國，出師不利。
中國女排今屆世錦賽首戰面對阿根廷，主力二傳手龔翔宇因傷未入名單，由新秀主攻手王藝竹改打二傳。戰況遠較大分緊湊，中國的進攻優勢並不明顯，全場進攻得44分，只較阿根廷多1分，不過網前施壓做得較好，當中攔網得到9分，阿根廷只得3分，成為勝負分野。
中國以細分25：23、25：22、25：20，直落3盤獲勝，當中主攻手李盈瑩42次起手19次得分，另加兩次攔網及一次發球得分，得到全場最高的22分，成為今仗贏波最大功臣。另一主攻王雲蕗也得11分，加上副攻袁心玥、王媛媛各得8分，助球隊有驚無險獲得首捷。
首輪比賽較令人意外戰果，是分組賽B組世界排名第六的土耳其，2：3不敵排名低8位的泰國。土耳其一眾長人美女團在東京奧運出盡鋒頭，這班「睇得又打得」的女將，首局以25：17先下一城，以為可以輕鬆獲勝，怎料劇情發展偏離航道。
被球迷冠以「怪力妹妹」稱號的泰國22歲主攻手莫絲里（Chatchu-On Moksri）豪取33分，領球隊大反擊，以31：29追平後，即使第3局22：25再度落後，關鍵第4局贏25：19，並在決勝局再贏15：12，成功以3：2反勝。
首輪賽事泰國已帶來驚喜，防守上十分硬朗，密切留意莫絲里妹妹領軍下，會否為球迷送上更多精彩賽事。
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