英超特攻｜倫敦打吡戰況激烈入波多　捧兵工廠「大」力拔刺？

經過國際賽期休戰後，英超本周重燃戰火展開第9輪賽程。阿仙奴今年終於回勇，踢罷7場聯賽仍坐穩榜首，今仗面對北倫敦宿敵熱刺同樣近況不俗，今季「北倫敦打吡」終於再次成為焦點。

翻查雙方近6次聯賽交手，當中有5次總入球超過2球，在雙方攻力強橫下，今仗吼[2.5球]入球大最穩陣，同時在往績支持下，兼顧阿仙奴主勝。（球賽編號：FB2923，10月1日晚上7時30分開賽，NowTV 621台直播）



主隊阿仙奴上仗英超作客賓福特，上半場憑守將沙列巴的入球開紀錄，加比爾捷西斯28分鐘再下一城，下半場再由法比奧韋拉埋齋，3：0輕取賓福特，重返榜首位置。熱刺上仗更有驚世演出，主場迎戰榜尾李斯特城，憑上屆英超神射手孫興慜後備落場上演「帽子戲法」，協助球隊大勝6：2。

目前聯賽榜形勢，阿仙奴被曼聯打破不敗身後，仍以7戰6勝1負18分續排榜首；熱刺則以5勝2和成績得17分，以得失球不敵曼城排第3位。

加比爾捷西斯表現對辦。（Getty Images）

阿仙奴開季表現大勇，不過今個國際賽期就非常「當黑」，遭受連環打擊，加納中場湯馬士柏迪、日本守將富安健洋在國際賽未完結前已宣布退隊；左閘基蘭泰亞尼又在周日歐國聯為蘇格蘭上陣面對愛爾蘭時撞傷頭部，半場未完就提早退下火線。

至於熱刺，前鋒孫興慜（Son Heung Min）上場威風八面，在13分21秒內連入3球，助熱刺以6：2大勝李斯特城。

孫興慜不僅中止了自己的入球荒及創下一項球會紀錄，同時也證明主帥干地（Antonio Conte）今場輪換他的決定正確。干地該仗將孫興慜貶到後備，因為此前孫興慜在今季首8場比賽都未能取得入球，連自己也開始「懷疑人生」，不過干地則淡然道：「我喜歡這個有點憤怒的他。」

孫興慜重拾狀態，熱刺球迷都相當興奮。（Getty Images）

孫興慜賽後受訪時剖白了心情，也坦承自己此前狀態不佳：「今季季初頗難過，老實說，我真的很難過。入不了波當然有關係，但最大問題的是我的踢法，我應該要表現得好很多的。」

孫興慜上仗後備上陣「戴帽」，一吐烏氣。（Getty Images）

翻查兩隊6次聯賽交手，有5次總入球超過2球，加上雙方攻力在今屆有目共睹，故今仗吼[2.5球]入球大最為穩陣。與此同時，論往績，近5仗雙方打吡對碰，主場一方必能守住陣地，贏波而回，今仗兼顧阿仙奴主勝，亦是可取之選。

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