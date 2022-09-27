桌球．英格蘭公開賽｜奧蘇爆冷首圈出局　瑞士球手揭擊敗火箭秘訣

英格蘭桌球公開賽首圈爆出大冷門，瑞士球手烏辛巴治（Alexander Ursenbacher）以4：1擊敗世界排名第一的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），躋身次圈。

今次已是26歲的烏辛巴治第三度擊敗奧蘇，二人曾4次對戰，奧蘇只贏過一次，當中3次排名賽烏辛巴治全數勝出，十分驚人。



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烏辛巴治以4：1，爆冷淘汰「一哥」奧蘇利雲。（World Snooker Tournament）

奧蘇剋星排名賽3戰全勝

英國桌球公開賽，「火箭」奧蘇利雲遇上瑞士選手烏辛巴治。烏辛巴治率先取得頭兩局，奧蘇利雲隨後扳回一城，之後烏辛巴治順利取下第四與第五局，總局數以4：1淘汰奧蘇利雲。

今次已是烏辛巴治第三度擊敗奧蘇利雲，面對這位傳奇球手時排名賽勝出率竟達100％，賽後被問及擊敗奧蘇利雲秘訣，他指出關鍵是必須全力應戰：「對上最強選手時，最能促使自己全力比賽。大家都想與奧蘇利雲比賽，當我遇上他時，只想做到最好，永遠都付出100%。」

奧蘇利雲今天表現不佳，最高一杆只得45度。（World Snooker Tounarment）

烏辛巴治母親此戰首次到現場觀看兒子比賽，為瑞士人送上驚喜，「因為母親工作繁忙，我以為她永遠不能到場。今早看到她時我非常開心，亦清楚自己必須竭盡全力。」

「我全日都十分緊張，焦慮得不能進食。她是最好的母親，我想令她驕傲，亦因此讓我壓力很大。」幸好他成功頂住重壓，在母親面前擊敗世上最佳球手。