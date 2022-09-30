美職早霸王｜拿舒維爾最後衝刺爭入季後賽　迎侯斯頓搏盡半場大戰

國際賽期之後，美職聯進入最後直路，拿舒維爾想出線，就差這一勝。（球賽編號：FB3287，10月3日上午8時30分開賽，Now 639台直播）



拿舒維爾上仗對西岸二哥FC奧斯汀，首席射手穆卡達先開記錄後，被主隊迫和1：1；戴拿模作客不敵西岸冠軍FC洛杉磯，正式無緣季後賽。

常規賽餘下兩輪，首7名球隊出線季後賽，拿舒維爾現處第4，較第8位皇家鹽湖城多4分，所以今仗擊敗已經出局的戴拿模，就肯定出線。

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單論穩定，拿舒維爾已經值得出線，全季未曾連敗多於兩場，來到關鍵時間，更6場保持不敗，全隊最重要一員肯定是穆卡達，甚有機會成為常規賽神射手，球隊至今入50球，30球跟他有關。

兩軍歷來對戰3次，各勝一場，戴拿模在5月十人應戰下獲勝。拿舒維爾今仗獲勝即肯定出線，戴拿模作客又弱，主勝機會大但欠分頭，拿舒維爾必求盡快奠定勝局，而且戴拿模近3次作客上半場有入球，博好分不如揀半場大。

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美職聯東、西岸績分榜（按圖放大）