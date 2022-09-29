世界盃2022｜丹麥淨色新球衣抗議卡塔爾人權問題　黑色衫哀悼逝者

2022世界盃首次移師中東國家卡塔爾舉行，西方世界對於該國的人權狀况，尤其是為準備世界盃的勞工問題，早早表示關注。

決賽周球隊丹麥日前在歐國聯賽事穿上新球衣，生產商昨（28日）解釋近乎淨色衫的設計概念，表明不會支持卡塔爾世界盃。第三作客全黑球衣，要稱作今屆賽事的完美顏色。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

丹麥球衣由出自該國的hummel生產，迎接世界盃的球衣除了主紅客白，還有第三作客的全黑衫。當中紅色和黑色，已先後在日前歐國聯賽事中登場。相片所見，隊徽和生產商標誌一律「黐地」，跟球衣融為一體，例如丹麥隊徽本為紅色白字，在新的主場球衣變成全紅，第三作客更變成全黑。

丹麥在歐國聯穿起新的主場球衣，全衣一片紅。（美聯社）

新球衣設計細節變得相當低調，猶如淨色衫。Hummel在社交媒體上發布球衣相片，解釋原意。生產商明言把所有球衣細節，連同廠商標誌和兩肩的箭狀花紋，都變得低調，以求發出兩個訊息，「不單啟發自丹麥足球史上最成功一役，1992年歐洲國家盃，也抗議卡塔爾及其人權記錄。我們不欲在一個犧牲數以千計人命的賽事中亮相」。

球迷一向對全白球衣頗有意見，譏為「冇design」。這件丹麥又有何看法？（Instagram）

Hummel強調一直支持國家隊，但不代表支持卡塔爾主辦，「體育應該讓人們共聚，但有負這目的，我們希望申明」。文末加上hashtag，寫上「歷史是我們當下所為」。

生產商更特意為第三作客球衣另發一文介紹，形容黑色是「哀悼的顏色」，完美代表今屆世界盃。帖文指出卡塔爾的人權狀况，以及該國興建世界盃場館時外勞的工作問題。

丹麥第三作客為全黑，生產商指是哀悼的顏色。（Getty Images）

西方傳媒去年起揭露，不少外勞赴卡塔爾興建世界盃，工作環境極為惡劣，不少人客死異鄉。英媒《衛報》在2021年2月調查，估計自卡塔爾於2011年獲得主辦權之後，逾6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉及斯里蘭卡的工人喪命。人權組織指強制勞動、欠薪、沒收護照等問題叢生，而且生活環境極為惡劣。雖然當地政府曾宣布一系列保障工人的政策，但工時長，剋扣工資的問題仍未解決。