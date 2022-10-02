曼城V曼聯持更︱科頓為曼城開紀錄　夏蘭特頭槌入球領先至2：0

曼聯挾英超四連勝強勢，曼徹斯特打吡作客曼城，萬眾期待合演勢均力敵一戰。紅魔領隊坦赫格續將C朗拿度放在後備席，隊長哈利馬古尼因傷不入大軍名單。

相對而言，曼城受球員傷病問題影響，變動更大。中場洛迪卡斯簡迪、中堅史東斯齊缺陣，魯賓戴亞斯、拿樸迪先列後備，新加盟的中堅艾簡治夥拍尼敦阿基扼守中路。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

科頓為曼城先開紀錄。（Getty Images）

開賽兩分鐘，曼城已施展強大攻力，夏蘭特頭槌攻門被麥湯文尼用腳擋出，迪布尼立即射門補中被門將迪基亞擋出，貝拿度施華起腳又被擋，這次連環射門為曼聯後防響起警號。

8分鐘曼城打開缺口，貝拿度施華左路傳中，全世界以為目標是夏蘭特，誰知近柱的科頓才是目標，後者以食糊左腳射入，曼城1：0領先。16分鐘，基亞利殊在危險地帶博得罰球，根度簡主射中柱，曼聯幸運地不至多失。20分鐘貝拿度施華左路底線傳中，禁區邊科頓接應勁射，偏離目標。

曼城進攻球員在左路予取予攜，一定程度是曼聯右閘達洛治開賽2分鐘已拿黃牌，防守時有所顧忌，右翼安東尼在防守上貢獻亦不多。23分鐘曼聯一次傳球失誤，連累馬拉西亞職業犯規領黃，紅魔一對邊路守將皆已有牌在身。

30分鐘曼聯屋漏偏逢連夜雨，華拉尼擋出科頓射門時受傷倒地，曼城再次連環射門，5連射最後由迪布尼禁區邊起腳，迪基亞用手指僅僅擋出。緊接的角球，迪布尼開出，門前接應的夏蘭特泰山壓頂式頭槌頂入，曼城領先至2：0。

曼城正選名單（4-3-3）：

門將：艾達臣

後衛：簡斯路、艾簡治、尼敦阿基、獲加

中場：迪布尼、根度簡、貝拿度施華

前鋒：科頓、夏蘭特、基亞利殊



曼聯正選名單（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：馬拉西亞、華拉尼、馬天尼斯、達洛治

防中：艾歷臣、麥湯文尼

攻中：辛祖、般奴費南迪斯、安東尼

前鋒：拉舒福特

