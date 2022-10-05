十大傑青｜奧運乒乓女團銅牌成員　李皓晴杜凱琹蘇慧音一同獲獎

去年在東京奧運贏得乒乓女團銅牌港隊代表的李皓晴、杜凱琹及蘇慧音，一同當選「十大傑出青年」。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

乒乓球隊正在成都出戰世錦賽，她們透過預先錄影的影片中分享得獎感受。（夏家朗攝）

今屆「十大傑出青年」選舉共有8位得獎者，香港運動員佔半壁江山，除了女子乒乓球隊3位代表外，在東京奧運男子花劍贏得金牌的張家朗也獲選。

29歲的李皓晴去年第三度代表港隊出戰東京奧運，終與杜凱琹和蘇慧音合力奪得女團銅牌，為港創下歷史。

現正與隊友出戰成都團體世錦賽的李皓晴，在預先錄影的影片中分享得獎感受，「前兩屆同奧運獎牌擦身而過，能去到3屆奧運是很難得的事，也是生命中最大的祝福。」

她又提到，以15歲之齡成為當時最年輕全職運動員，「退學成為全職運動員，作出了人生最好決定。找到目標和理想，就要堅持，香港培育了我，希望繼續回饋社會。」

在李皓晴後，大會宣布另外兩名奧運團體賽銅牌女將也當選「傑青」。杜凱琹在影片中不忘感謝教練張瑞「瑞姐」的啟發，指由「輸到崩潰」到心態轉變助她步向成功，「瑞姐讓我培養了思考習慣，曾抗拒寫訓練日記，後來發現針對對手打法調整 ，多了解自己和對手，了解自己優點缺點再調整，會更易達到目標。」

24歲的蘇慧音在完成東京奧運後，一度因右手傷患缺戰，她獲得「傑青」榮譽後坦言，「我心入面有團火，唔贏唔罷休，雖然有傷患，但心裏團火不會熄滅。」