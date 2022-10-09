香港桌球大師賽｜傅家俊今夜紅館決戰奧蘇　一起支持主場創高峰

桌球世界裏，一棒147完美一局在1982年起有官方記錄開始，40年來職業比賽共出現180次。最新一次，出現在紅館。

「神奇小子」傅家俊（Marco）經歷數年挫折，生涯徘徊低谷，在成長的地方造出震撼人心的一幕，反勝入決賽。

Marco將於今晚7時與「火箭」奧蘇利雲爭奪冠軍。堅持下去，才有可能反敗為勝。今夜一起「Stay in the game」，支持香港球手傅家俊，在這裏奪冠。



疫情折騰人和地，足足三年，終於看見曙光。香港疫後首場國際級體育大賽，一眾世界高手讓人期待，但令球迷和市民振奮的人不是過江龍，而是主場出擊的傅家俊。

面對逆境，不卑不亢，傅家俊以行動堅持。（梁鵬威攝）

昨日（8日）大師賽準決賽對戰希堅斯，Marco先從落後1：4急起直追，追平4：4之後再次落後。瀕臨出局，Marco且戰且守，打好每一球。再次追平，決勝局壓力山大，Marco卻打出讓球迷目眩神馳一局。

傅家俊一度落後希堅斯（左）3局，唯有打好每一球，逐少追。（梁鵬威攝）

紅黑紅黑紅黑，難打就耐心地打，對正袋口也不掉以輕心。勝利已經到手，147的驚喜隨時溜走。Marco在香港的地標紅館，主場完美清袋，打出職業賽生涯第5次滿分。掌聲歡聲，炸裂全場。

147這一刻，記在球迷心中，更要寫入紅館歷史中。（梁鵬威攝）

壓力又豈止一場波。Marco數年來經歷低潮，視網膜退化後施手術治理，一直無法重拾佳態。接着疫症爆發，無法參賽令排名大跌。競賽狀態一直欠佳，想不到高手林立，打出全世界讚歎一局。

Ｍarco，加油。（梁鵬威攝）

Marco將與七屆世界冠軍奧蘇利雲，合演球迷心中的夢幻決賽。

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（梁鵬威攝）

傅家俊紅館147清枱時刻：

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