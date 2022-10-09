香港桌球大師賽．持續更新｜傅家俊紅館鬥奧蘇　火箭領先2：1

桌球世界裏，一棒147完美一局在1982年起有官方記錄開始，40年來職業比賽共出現180次。最新一次，出現在紅館。

「神奇小子」傅家俊（Marco）經歷數年挫折，生涯徘徊低谷，在成長的地方造出震撼人心的一幕，反勝入決賽，正跟「火箭」奧蘇利雲爭奪冠軍。

堅持下去，才有可能反敗為勝。今夜《01體育》陪你「Stay in the game」，持續更新決賽最新情況。

ViuTV 99台晚上7時起直播



【19:55】

傅家俊第三局先取13度，但打失黑波將機會拱手讓人。火箭利用撞擊cushion 3次，將白波由枱上方帶到下方，贏得掌聲；他順勢打出一棒71度拿下此局。

【19:39】

第二局奧蘇送上紅波「餐士」，現場傳出「come on Marco」呼聲。傅家俊一聲多謝打出44度，但白波意外走入紅波堆，只能轉為防守。兩人一輪攻守，傅家俊打入「痴cushion」紅波破僵局，終以99：0追平局數。

傅家俊。（廖雁雄攝）

【19:23】

首局初段雙方比較手緊，也打得保守，傅家俊更兩度白波「撻死」。奧蘇利雲乘機起break 41度，本有機會挑戰147，卻打失黑波，之後再領先至70：0。已被「超分」的傅家俊嘗試防守令對方罰分，但奧蘇成功化解，再打出一棒52度，放棄打最後一球「黑柴」，先贏一局122：0。

火箭先贏首局。（廖雁雄攝）

【19:05】

傅家俊跟奧蘇利雲在現場數千名球迷歡呼下進場。另一球手羅拔臣亦是座上客，拿起手機於360度拍攝紅館的熾熱氣氛。

羅拔臣在場內感受氣氛。（袁志浩攝）

【18:40】

主場的「香港一哥」傅家俊接連擊敗「小丑」沙比跟「巫師」希堅斯晉級，準決賽更是在落後下逆轉、於決勝局打出代表完美的一棒147，是個人職業生涯第五次在正式賽事中做出這項創舉。另一邊廂的「世一」奧蘇利雲，則是史上打出最多147的球手（15次），也是最快147的世界紀錄保持者（5分20秒），深受香港球迷歡迎，這場決賽能夠在紅館上演，連「火箭」本人也覺得夢幻。

決賽日門票早於前一晚已售罄，主辦方預計有超過9000名觀眾入場，有望打破昨晚刷新的7500人紀錄，成為史上最多現場觀眾的桌球比賽。

晚上紅館外人頭湧湧，球迷等候入場期間，也不忘購買賽事紀念品、跟各式各樣跟桌球相關的布置「打卡」，並爭相跟眾球手的俏像拍照，最受歡迎的當然是決賽主角——傅家俊跟奧蘇利雲。

球迷等待入紅館欣賞香港桌球大師賽決賽。（廖雁雄攝）

疫情折騰人和地，足足三年，終於看見曙光。香港疫後首場國際級體育大賽，一眾世界高手讓人期待，但令球迷和市民振奮的人不是過江龍，而是主場出擊的傅家俊。

面對逆境，不卑不亢，傅家俊以行動堅持。（梁鵬威攝）

昨日（8日）大師賽準決賽對戰希堅斯，Marco先從落後1：4急起直追，追平4：4之後再次落後。瀕臨出局，Marco且戰且守，打好每一球。再次追平，決勝局壓力山大，Marco卻打出讓球迷目眩神馳一局。

傅家俊一度落後希堅斯（左）3局，唯有打好每一球，逐少追。（梁鵬威攝）

紅黑紅黑紅黑，難打就耐心地打，對正袋口也不掉以輕心。勝利已經到手，147的驚喜隨時溜走。Marco在香港的地標紅館，主場完美清袋，打出職業賽生涯第5次滿分。掌聲歡聲，炸裂全場。

147這一刻，記在球迷心中，更要寫入紅館歷史中。（梁鵬威攝）

壓力又豈止一場波。Marco數年來經歷低潮，視網膜退化後施手術治理，一直無法重拾佳態。接着疫症爆發，無法參賽令排名大跌。競賽狀態一直欠佳，想不到高手林立，打出全世界讚歎一局。

Ｍarco，加油。（梁鵬威攝）

Marco將與七屆世界冠軍奧蘇利雲，合演球迷心中的夢幻決賽。

+ 2

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

（梁鵬威攝）

傅家俊紅館147清枱時刻：

更多香港桌球大師賽相關報道：