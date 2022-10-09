英超．持更︱榜首阿仙奴對利物浦 馬天尼利靚助攻半場2：1再領前
撰文：吳慕兒
出版：更新：
英超周日大戰榜首阿仙奴強陣迎戰收利物浦，開賽不到1分鐘已由馬天尼利先開紀錄。陷入劣勢的利物浦屢次突擊找機會，終在上半場34分鐘由紐尼斯扳平1：1。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
開賽不到1分鐘，利物浦中後場一次混亂，被阿仙奴搶得皮球快速反擊，布卡約沙卡右路傳中，隊長奧迪加特中路接應後交出一記「手術刀」直傳劏穿利物浦整條防線，左路後上入楔的馬天尼利快腳破網，為阿仙奴先開紀錄。
利物浦站穩陣腳後，搶回不少攻勢，尤其路爾斯戴亞斯和紐尼斯經常發揮速度，為阿仙奴防線帶來不少麻煩。29分鐘阿仙奴中堅沙列巴力壓紐尼斯解圍，皮球卻踢向己方球門，蘭斯達爾快手拍出，避免隊友擺烏龍。34分鐘阿歷山大阿諾特放高波長傳，終由路爾斯戴亞斯搶到皮球後右路傳中予後上的紐尼斯扳平。
表現搶眼的路爾斯戴亞斯41分鐘傷出，由法明奴入替。上半場補時階段，馬天尼利在左路以一敵三，再妙傳予伏兵遠柱的沙卡射成2：1，完半場前阿仙奴再度領先。
阿仙奴陣容（4-1-4-1）
門將：蘭斯達爾
後衛：富安健洋、沙列巴、加比爾馬加希斯、賓韋特
防中：湯馬士柏迪
中場：馬天尼利、奧迪加特、格列沙加、布卡約沙卡
前鋒：加比爾捷西斯
利物浦陣容（4-2-3-1）
門將：艾利臣
後衛：森美卡斯、雲迪積克、麥迪比、阿歷山大阿諾特
防中：堤亞高艾簡達拿、軒達臣
攻中：路爾斯戴亞斯、祖達、沙拿
前鋒：紐尼斯
英超今周直播賽程：
英超｜哥斯達回歸史丹福橋獲全場致敬 自爆離開車路士全因一人英超｜哈利卡尼孫興民再擦火花 熱刺一球小勝白禮頓英超｜夏蘭特連續7仗入球助曼城大勝 車路士3球淨勝積弱狼隊英超特攻｜紅魔將士用命博翻身 作客愛華頓搶「先入波」英超熱話｜紐尼斯魯莽領紅後陷入球荒 自揭原因竟與高普有關英超｜曼聯主帥坦赫格承認C朗缺席曼市打吡不高興 澄清離隊傳聞英超︱C朗拿度仍想1月離開曼聯 今次坦赫格不會再阻止英超︱李斯特城挫森林終獲今季首勝 羅渣士：改變球季關鍵一仗英超｜李斯特城4：0大炒諾定咸森林 榜尾易位英超｜C朗作壁上觀見證曼聯慘敗顯無奈 堅尼怒轟：做法不可理喻