英超．持更︱榜首阿仙奴對利物浦　馬天尼利靚助攻半場2：1再領前

英超周日大戰榜首阿仙奴強陣迎戰收利物浦，開賽不到1分鐘已由馬天尼利先開紀錄。陷入劣勢的利物浦屢次突擊找機會，終在上半場34分鐘由紐尼斯扳平1：1。



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馬天尼利（右）為阿仙奴先開紀錄。（Getty Images）

開賽不到1分鐘，利物浦中後場一次混亂，被阿仙奴搶得皮球快速反擊，布卡約沙卡右路傳中，隊長奧迪加特中路接應後交出一記「手術刀」直傳劏穿利物浦整條防線，左路後上入楔的馬天尼利快腳破網，為阿仙奴先開紀錄。

利物浦站穩陣腳後，搶回不少攻勢，尤其路爾斯戴亞斯和紐尼斯經常發揮速度，為阿仙奴防線帶來不少麻煩。29分鐘阿仙奴中堅沙列巴力壓紐尼斯解圍，皮球卻踢向己方球門，蘭斯達爾快手拍出，避免隊友擺烏龍。34分鐘阿歷山大阿諾特放高波長傳，終由路爾斯戴亞斯搶到皮球後右路傳中予後上的紐尼斯扳平。

表現搶眼的路爾斯戴亞斯41分鐘傷出，由法明奴入替。上半場補時階段，馬天尼利在左路以一敵三，再妙傳予伏兵遠柱的沙卡射成2：1，完半場前阿仙奴再度領先。

阿仙奴陣容（4-1-4-1）

門將：蘭斯達爾

後衛：富安健洋、沙列巴、加比爾馬加希斯、賓韋特

防中：湯馬士柏迪

中場：馬天尼利、奧迪加特、格列沙加、布卡約沙卡

前鋒：加比爾捷西斯



利物浦陣容（4-2-3-1）

門將：艾利臣

後衛：森美卡斯、雲迪積克、麥迪比、阿歷山大阿諾特

防中：堤亞高艾簡達拿、軒達臣

攻中：路爾斯戴亞斯、祖達、沙拿

前鋒：紐尼斯



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