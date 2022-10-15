RIP｜年青電單車手場上意外身亡　母親兩天後家中猝逝

荷蘭電單車手史迪文（Victor Steeman）上周在葡萄牙比賽期間遇上意外，被其他車手的電單車手壓過，搶救3天後離世。

史迪文父母事後捐出愛兒的器官，救活5個人。可是，悲傷未歇，再傳噩耗。史迪文的母親在愛兒離世後兩天，突因心臟病發而離世。



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荷蘭賽車新聞網站《Racesport》報道，史迪文的的母親科拉（Flora van Limbeek）在周四（13日）於家中心臟病發，搶救無效，終年59歲。

史迪文在本季表現出色，無奈英年早逝。（Victor Steeman Instagram）

科拉無疑是史迪文的第一號擁躉，社交媒體經常轉發愛兒的賽車相片和消息，最後一個帖文在本月6日。她轉發史迪文在西班牙站的英姿，帖文寫上「激動人心的周末」，史迪文在其中一場賽事奪冠。

一周之內，母子離世，對史迪文的父親打擊巨大。他透過報道請求各方給予一點空間，不僅謝絕探訪，亦不要寄出慰問卡等等。

史迪文參戰國際電單車賽車協會（Fédération Internationale de Motocyclisme，FIM）的「超級300世界賽」（Supersport 300 World Championship ），今季勝出4次分站，在車手榜排第2。可惜，他在10月8日於葡萄牙站發生意外，與另一車手相撞後失控，其間被電單車壓過，搶救至11日宣告不治。

慎入：事發影片

史迪文的父母及後發表聲明哀悼，「作為電單車手的父母，我們一直害怕的事情發生了，Victor不能戰勝這最後的比賽」，並指已捐贈兒子的器官，拯救5人的生命。

電單車界紛紛悼念：