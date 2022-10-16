英超︱曼聯對紐卡素C朗重獲正選　賽前獲恩師費格遜親自「加冕」

英超曼聯主場迎戰紐卡素，葡萄牙巨星C朗拿度重返正選，在辛祖、般奴費蘭迪斯和安東尼支援下在前線攻堅。賽前奧脫福舉行一個頒獎儀式，由紅魔傳奇領隊費格遜親自向C朗頒贈銀碟，紀念他在球會賽事攻入700球。



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C朗拿度今夏曾要求離開曼聯，幾乎開季才歸隊，錯過多場熱身賽和大部分季前訓練。新帥坦赫格以他在「歐霸主力」，頭8輪英超僅在第二輪對賓福特一仗任正選，曼聯慘敗0：4。

作客曼城C朗首度未獲派上陣，但他上輪對愛華頓早段入替受傷的馬迪爾，為球隊攻入2：1反勝一球，終於取得今季在英超首個入球。奧脫福周日迎戰紐卡素，賽前特別舉行儀式，由費格遜向C朗拿度頒贈銀碟紀念他攻入700個球會入球（士砵亭5球、曼聯144球、皇馬450球、祖雲達斯101球）。第500次為曼聯上陣的門將迪基亞，同獲費Sir「加冕」。

祖連頓對曼聯上半場表現活躍，可惜頭槌攻門中楣又中柱。（Getty Images）

由於馬迪爾受傷，C朗今仗終再度在英超獲得正選。上半場他的表演機會不多，今季實力大增的紐卡素率先擁有黃金機會：上半場23分鐘一次罰球機會，死球專家捷比亞施射省中人牆，伏兵門前的祖連頓趕到卻欠運氣，這位巴西球星先頂中門楣，立即補中又頂中門柱，曼聯幸保不失。

今仗曼聯有防守中場麥湯米尼停賽、基斯甸艾歷臣因病缺陣，改由費特夥拍巴西國家隊隊友卡斯米路。曼聯上半場控球率達61％，5次射門只得一次中框，反觀紐卡素有7次埋門，2次中目標，效率更勝紅魔。

戰至下半場中段，比數依然是0：0，71分鐘坦赫格將C朗換出，以拉舒福特入替，C朗對此似乎不太滿意，一邊步出球場，一邊不停搖頭。