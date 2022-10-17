英超｜格連活特企圖強姦案首度上庭　涉持續監控社交帳戶恫嚇事主

曼聯前鋒格連活特（Mason Greenwood）被控企圖強姦等3罪，今天（17日）在曼徹斯特被押解上庭應訊。



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21歲的格連活特被控企圖強姦、襲擊致造成傷害，以及多次恫嚇及控制。主控官指事主於去年10月22日投訴有人企圖強姦她，引發是次案件。據控方陳辭，除了上述企圖強姦，格連活特涉嫌監控事主的社交帳戶，並出言威脅和貶低，對事主帶來嚴重影響，並於12月襲擊她。

格連活特出庭的繪圖，看來面容有點憔悴。（美聯社）

據英媒報道，格連活特由警車押解上庭，出庭時穿起灰色衛衣，白色T恤及灰色運動褲。其保釋條件包括向警方交出護照，及禁止接觸事主及其他人。

格連活特自年初停止上場至今。（Getty Images）

格連活特暫時繼續還押，案件押後，法官稍後處理保釋事宜。