世界盃太太團︱C朗女友Gucci店員灰姑娘故事　3招收服風流巨星

灰姑娘變身王子另一半的童話故事，長年獲萬千少女嚮往，現實中例子如鳳毛麟角，足球巨星C朗拿度女友佐真娜（Georgina Rodríguez）正是令人艷羨的其中一人，「我由售賣名貴飾物，到穿上它們踏上紅地氈，擁有過千萬追隨者，而且是全球最多追隨者男子的女人。」

C朗曾是喜愛夜蒲的風流球星，與父親是毒販的佐真娜風馬牛不相及，一次名店偶遇，改變彼此一生。



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C朗與佐真娜。（Georgina Rodriguez/instagram）

改變風流C朗的奇女子

C朗拿度不止球技超群，外型高大俊朗，令他每次到夜店總有不少美女主動投懷送抱，早年不時被小報拍下與陌生女子親熱照，甚至惹上強姦官非。他曾與不少美女傳過緋聞，最著名的女友是俄羅斯名模Irina Shayk，然而二人拍拖5年間他與其他女子的艷遇依然無間斷，而且寧願找代母生子，也不欲與Irina生兒育女，珍惜羽毛得有點可怕。

江山易改本性難移，Irina對C朗百般遷就，忍受他的風流，仍未能與他走到白頭。不知到底是時候錯，還是人不對，C朗遇上佐真娜之後，卻願為她改變一切。

C朗與名模Irina Shayk拍拖5年，未能修成正果。（Getty Images）

父親是毒販 自小熱愛舞蹈

佐真娜在阿根廷出生，父親Jorge是阿根廷人，母親Ana是西班牙人，她1歲那年移居西班牙東北小城哈卡（Jaca），父親Jorge是毒販，2003年從西班牙偷運價值10萬英鎊可卡因到法國失手，被判入獄11年。他提早在2008年獲釋，之後再因與同伴由摩洛哥運送價值100萬英鎊大麻樹脂（cannabis resin）到西班牙再度坐牢。

可以想像，佐真娜在如此家庭背景下，童年生活相當艱苦。她自小熱愛舞蹈，這項技藝教識她紀律的重要，「我5歲開始學習古典舞蹈，直到17歲時停止。我離開哈卡，因為我不想在一個沒有工作前景的小鎮生活。」

佐真娜自小熱愛舞蹈。（Instagram）

「我很清楚自己想要過的生活」

她曾想過讀大學，然而優先順序是到馬德里，「我曾在韋斯卡（Huesca）一個什麼也沒有的小鎮當侍應，夥同一班代課老師租屋住，當我儲夠錢便來到馬德里。」佐真娜很清楚自己想要過的生活，「我總是勇往直前，從不感到害怕。」

19歲那年獨自來到馬德里，她承認最初也有些害怕，要裝上盾牌保護自己。她到離居住地方很遠的服裝店打工，「我一直想到名店工作，為達目的我知道自己必須學懂英語。」於是她毅然到英國打工換宿，在布里斯托一個家庭當了4個月保姆，並在倫敦學英文。

▼ C朗索爆女友Georgina ▼

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Gucci相遇與C朗一見鍾情

機會是留給有準備的人，22歲那年她回到馬德里，獲名店Gucci聘用，成就人生轉捩點。說起與C朗相遇的那一天，佐真娜在紀錄片《我是佐真娜》中稱，當時在馬德里任職Gucci售貨員，她本來準備下班，卻被一位休假的同事要求多留半小時代為接待客人，遲了下班，卻在步出店門時跟C朗碰個正着，「我看到一個很帥的男人……C朗在我面前停下，很有禮貌地跟我打招呼……我心中小鹿亂撞，根本不敢看他。」

C朗的版本則是：「我進門時，佐真娜就在那裏，她剛下班，那就像是……瞬間……我說不出來，就是看對眼了，她在那時進入了我的腦海，真的是這樣。」佐真娜說，「數日後，我們在另一品牌活動再次相遇，離開我工作的地方，那次我們在較輕鬆氣氛下交談，我們跟對方都是一見鍾情。」

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之後兩個月C朗因為太忙碌、佐真娜也因父親Jorge心臟病發情緒受困，兩人一度沒有再聯絡。但命運使然，他們其後在一個活動中重遇，C朗邀她共晉晚餐、也開始牽手，關係由此自然穩定地發展，甚至為跟她去迪士尼樂園約會，不惜戴假髮喬裝。

C朗坦言自己從沒預期兩人的關係會發展得這麼好，「一開始我沒想過自己的感情會這麼強烈，會愛上了她……但過了一段時間，我已覺得她是命中註定的女人。」他又指佐真娜「很有趣」，「我們的年齡是有點差距的，相較於她的年齡，她相當成熟，我也因此迷上了她。」

C朗聘用代母，2010年誕下長子小C朗，2015年初跟Irina分手，之後跟佐真娜相遇，再聘代母產子，2017年6月龍鳳胎Eva和Mateo出生。令人意想不到的是，佐真娜那一年也懷孕，同年12月誕下女兒Alana Martina，是C朗首度公開母親身份的女兒。

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成功收服夜夜笙歌的男子

這是個巨大的轉變，C朗一直拒絕讓身邊人懷上自己下一代，很可能是不想被「分身家」，佐真娜卻成功獲得他的信任，改變這習慣。不止如此，從前喜愛夜蒲的C朗，因為佐真娜搖身一變成為顧家好男人，晚晚準時回家吃晚飯，常伴女友和子女左右。

到底佐真娜用上什麼方法，能夠將C朗這風流種子收服？首先，時機已佔一大優勢。2016年二人相遇時，31歲的C朗也許已經玩夠了，他一直渴望組織大家庭，想生7個孩子，22歲的佐真娜年輕貌美，正是理想另一半人選。佐真娜不但投C朗所好，每天在家陪伴男友狂操體能，也沒就婚姻給C朗壓力，紀錄片《我是佐真娜》中有朋友問她何時結婚，佐真娜說：「這不是由我決定，希望吧」，足見她將人生大事交由C朗決定，聰明地避免惹男友討厭。

更重要一點，是佐真娜願意滿足C朗對大家庭的渴望——2021年她懷有龍鳳胎，今年4月孩子出生時，只有女兒Bella Esmeralda順產，兒子不幸夭折。二人一起共渡難關，情比金堅。

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）有多少個孩子，生母是誰？ C朗育有5個孩子，長子小C朗、龍鳳胎Mateo和Eva均由代母所生。女兒 Alana Martina和Bella Esmeralda均由現任女友佐真娜所生。 誰是佐真娜（Georgina Rodríguez）？她何時遇上C朗，二人是否已婚？ 佐真娜是C朗的女朋友，二人2016年在馬德里名店Gucci相遇，當時佐真娜是店員，二人目前尚未結婚。 葡萄牙身處2022世界盃哪一組，分組賽同組有什麼球隊？ 葡萄牙身處H組，同組對手包括：加納、烏拉圭和韓國。

C朗一家經歷不幸，Georgina誕下龍鳳胎，只有女兒順利出生。（Instagram）

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