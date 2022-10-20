羽毛球．丹麥賽｜李卓耀遭基斯堤反勝 李晉熙吳芷柔負韓國組合
撰文：吳慕兒
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丹麥羽毛球公開賽16強，香港代表李卓耀在領先一局下，遭印尼球手基斯堤連追兩局反勝，混雙組合李晉熙／吳芷柔遇上韓國組合同告敗陣。
男單16強，李卓耀面對強敵基斯堤開局甚順，一度領前9：3，順利以21：17先取首局。然而基斯堤在熱身過後全力反撲，次局早段已拉開比分，輕鬆以21：9追平。決勝局基斯堤續佔上風，戰至局尾19：15有4分優勢，李卓耀力追下仍以21：19告負，大分1：2出局。
港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔上場擊敗中國組合郭新娃／張殊賢後，16強面對韓國組合、4號種子徐承宰／蔡侑玎，雙方實力有明顯差距下，李／吳配以13：21、5：21直落兩局敗陣。
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