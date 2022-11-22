世界盃太太團︱馬古尼就算被世界遺棄　仍義無反顧愛他一切的她

英格蘭中堅、曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）因為表現不濟，連紅魔球迷也離棄，他與家人甚至因而受到死亡恐嚇。經歷球員生涯最難捱一段，幸好身邊還有一個不離不棄的她，令馬古尼深深感受到，就算被世界遺棄也不可怕。在她心目中，他就是她的世界，義無反顧地愛着他。



馬古尼與另一半Fern Hawkins在法國酒莊舉行浪漫婚禮。（Instagram＠Harry Maguire）

英國一線職業足球員個個是打工皇帝，人工幾乎冠絕各行各業，生活奢華，身邊的另一半不少都是模特兒或女明星，每逢英格蘭國家隊出賽，球員太太及女友（WAGs）組成的浩浩蕩蕩美女打氣團，均是備受傳媒注目的焦點。

馬古尼的太太Fern Hawkins，擁有女明星一樣的標緻美貌和玲瓏浮凸身材，不過二人相識於微時，當年他仍是錫菲聯學徒球員，沒有跡象顯示日後會成為人所皆知的球星。那一年，她16歲，他亦只得18歲。

2011年，她16歲，他18歲，馬古尼與另一半Fern Hawkins一吻定情。（Instagram）

馬古尼與Fern Hawkins的愛情故事：

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看着丈夫一路由錫菲聯青年軍踢上一隊，繼而在侯城、李斯特城發光發亮，到以打破後衛世界紀錄轉會費加盟曼聯，她總是在他身邊默默支持與鼓勵，比誰都感到驕傲自豪。無論是他的生涯高峰與低谷，Fern Hawkins也在馬古尼身邊送上最窩心的支持。正當大部分WAGs紛紛在Instagram上載自己打扮得美美的造型照，Fern Hawkins的IG內充斥着與馬古尼的點點滴滴，一張合照加上簡單一句：「我的世界」（My World），盡顯濃濃愛意。

英格蘭WAGs成員大都是明星、歌手或模特兒， Fern Hawkins卻有自己的事業。2017年她在科學及物理治療學系以一級榮譽畢業，成為物理治療師，及後轉行當上博客。

2018年二人在浪漫的巴黎鐵塔前許下愛的承諾，育有一子一女之後，今年終於步入教堂，早前在英國成婚後，再到法國美麗的酒莊Chateau de Varennes內的教堂舉行婚禮。二人提早3個星期前，已在當地為婚禮作準備，Fern Hawkins當時上載一張寫上「未來馬古尼太太」的頭紗照片，滿足的笑臉幸福滿瀉。

馬古尼的美麗另一半：

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相識、相知、相伴、相愛12年，二人今年6月踏進禮堂，美麗如昔的Fern Hawkins，在法國浪漫酒莊成為馬古尼夫人。

大婚之日，IG內鮮有談情說愛帖文的馬古尼，上載一張教堂前親吻已成為他妻子的Fern Hawkins合照，寫上：「22年6月25日，我永遠不會忘記的一天」（25.06.22 A day I’ll never forget ❤️）。

或許他不英俊，球場上的表現也未達到曼聯以至英格蘭球迷心目中的水平，在Fern Hawkins心目中，卻是最佳丈夫與孩子的爸。