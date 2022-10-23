維港泳2022｜跑手患惡疾致坐輪椅　轉游大海重新感受世界

對跑手而言，健康的雙腿不可或缺，但一切非必然。

現年39歲的陳頴思，今年4月突然腰痛，才發現身患惡疾，手術後更不良於行、需坐輪椅。但她未有就此放棄，因着復健轉而游入大海、游入一個全新世界，重拾熱情。



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今年4月的巨變，改變了陳頴思一生。（夏家朗攝）

39歲的陳頴思本身是跑步愛好者，曾在香港與日本參加馬拉松賽事，然而今年4月初的經歷，可謂改變她一生，「返工腰痛，開始感覺唔到隻腳，去唔到廁所，之後去咗照MRI，醫生話腰部生咗個血瘤，唔做手術會有生命危險，做咗可能半身不遂。」她與家人商量後決定做手術，手術雖然成功，然而腰以下變得無法行動，連基本自理都做不到。

她之後在醫生與物理治療師照顧下展開復康療程，「開始學返坐，學企」，她表示當時未知自己會否痊癒，醫生當時對她說，6個月內是康復黃金期，她暗暗許下誓言：「我一定要好返，一定要可以行返，希望可以跑返步。」

陳頴思需以枴杖行動。（夏家朗攝）

醫生與物理治療師看到陳頴思復健有進展，建議她可以游水。她表示自己本身只在小學暑假時學過游泳，水平停留在「不會沉」，一開始只能在池邊「踢水」，但慢慢發現康復進度比以前快，並逐漸發展至可以在泳池游泳。陳頴思非常認真看待每次游泳訓練，「因為永遠唔知係咪最後一次」。

丈夫一直陪伴在陳頴思左右。（黎建明攝）

陳頴思的丈夫本身是游泳愛好者，坦言當時都是抱着姑且一試的心態，「醫生沒有提供明確康復時間表，只是說以後有機會可以用拐杖走路，所以她開始游泳時我並無太大想法。後來見到她游泳後康復進度良好……看到她頗有潛質，就帶她與我們這些游泳愛好者，一同到不同地方游水。」

新世界維港泳10月23日舉行，有1,203名泳手參加。（夏家朗攝）

陳頴思6月首次在游海，並發現自己能成功游到多個浮台，覺得自己「都OK喎」。9月時，泳友問她會否有興趣報名維港泳，她笑言當時報名只是「試一試抽籤」，中籤後要參加人生第一次水試，「前一晚緊張到睡不着」，幸好最後只用了41分鐘成功過關，「當時很開心，自己有機會遊維港泳」。

陳頴思現時尚未完全幸福。（黎建明攝）

她透露由於腳部並不靈活，因此自己主要游自由泳，依靠上身肌肉推進自己，亦會用蛙泳確認方向。陳頴思表示，自己到達終點時，竟不捨得上水。

談及跑步與游海的分別時，陳頴思認為跑步可以一直用腳跑，並享受沿路景色，游海則感覺自己與水、天融為一體，「成為圖畫一部分，係好美麗嘅事情。」她表示游海即使是同一路線，每次感覺亦有不同，「天氣、浪、水溫都會不同，另外亦會有驚喜：我看過蟹、看過魚在跳、亦見過一個圓姑碌咁嘅嘢，原來係水母嚟嘅！這些都是跑步見不到的景象。」

陳頴思（圖右）表示，希望以後可以用游水去感受不同地方。（黎建明攝）

陳頴思表示，自己「絕對會」參加下年維港泳，並坦言自己仍要很長時間才能完全康復，然而她亦有意在將來與朋友到外地游泳，「用游水去感受不同地方」。

陳頴思回顧自己的復康過程中，表示期間只想着要快點回歸正常人生活，亦希望自己可以成為榜樣。「人生不會一帆風順，但你要慢慢去克服，調整心情，再去面對困境。這樣會令你由只想『點解會係我？』，進而學會感恩。」