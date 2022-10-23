英超︱維拉一炒謝拉特即翻生　14分鐘入3粒下半場4：0領先賓福特

阿士東維拉上場英超0：3不敵富咸後，旋即辭退領隊謝拉特。周日主場對賓福特一戰立即「翻生」，僅14分鐘已3：0遙遙領前。



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賽僅兩分鐘里安拜尼（Leon Bailey）為維拉先開紀錄。（Getty Images）

維拉在謝拉特領軍下，今季表現死氣沉沉，開季只得2勝3和6負，跌至護級邊緣終難逃被炒厄運。助理領隊丹斯（Aaron Danks）出任看守領隊，暫代謝拉特的位置，陣容看似變動不大，主要變動有兩個：將隊長約翰麥甘尼（John McGinn）和積及藍斯（Jacob Ramsey）兩個中場球員貶落後備。

這個變動立即收效，開賽僅兩分鐘里安拜尼（Leon Bailey）趁一次角球攻勢為維拉先開紀錄，7分鐘丹尼艾格斯一次突擊中近門撞射得手，將比數改寫成2：0。至14分鐘維拉中堅泰朗明斯在對手禁區被拉跌博得十二碼，艾格斯主射中鵠，甫開賽不久已領先至3：0。

維拉大幅領先下未有放軟手腳，攻勢拳拳到肉，惟半場前未能再添紀錄。賓福特即使上半場控球與維拉平分秋色，埋門卻有重大分野：維拉14次射門，8次中框入3球；賓福特6次射門只得1次命中目標。

下半場維拉繼續進攻，59分鐘奧尼屈堅斯射門中柱後再補中，比數拉開至4：0。