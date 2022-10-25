足球熱話｜前恆大歸化兵無班落 返秘鲁竟變身犯罪集團幕後金主
撰文：黎建明
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原籍秘魯的中國歸化球員蕭濤濤（Roberto Siucho），.被秘魯媒體報道他正嘗試轉回秘魯籍，並加盟當地球隊。
當地傳媒亦揭發他的家族涉非法採礦與洗黑錢活動，蕭濤濤本人甚至是犯罪組織的幕後金主！
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祖父是廣東人的蕭濤濤曾是秘魯U20青年軍成員，後來取得中國國籍，然而他轉戰內地後未曾在中超亮相，亦未能入選中國國家隊，現年25歲的他今年與廣州隊約滿後，未能尋得新東家。
秘魯《自由報》（Libero）早前報道，原籍秘魯的他正申請恢復秘魯籍，並回歸舊東家秘魯體育大學足球隊（Club Universitario de Deportes）。看似足球生涯重回正軌之際，當地再有關於蕭濤濤的報道，然而這報道並非有關他的足球事業，而是他與家人涉及犯罪活動。
根據當地電視節目《Punto Final》報道，蕭濤濤與家人持有一家名為「Quantico」的採礦公司，該公司在2021年透過出口加工礦產至外國，獲利逾1300萬美元，然而調查發現公司所登記的兩個「採礦地點」均無採礦活動，公司總裁Ivan Siucho名下則有42次出境紀錄，並登記了16處房產、15輛汽車與9家公司。
該案已在當地時間9月9日上報當地檢察機關，並稱與這公司相關的犯罪集團為「Siucho-n」，蕭濤濤被認為是該犯罪組織的幕後金主，組織成員全是他的親屬，當局正已對該組織的涉嫌洗黑錢活動展開調查。
蕭濤濤其後在Instagram上載即時動態，沒有正面回應和家人涉及犯罪活動事件，僅感謝外界支持，並表示自己的家人現時心情平靜，亦相信真相終會出現，證明他們清白。
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