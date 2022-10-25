足球熱話｜前恆大歸化兵無班落　返秘鲁竟變身犯罪集團幕後金主

原籍秘魯的中國歸化球員蕭濤濤（Roberto Siucho），.被秘魯媒體報道他正嘗試轉回秘魯籍，並加盟當地球隊。

當地傳媒亦揭發他的家族涉非法採礦與洗黑錢活動，蕭濤濤本人甚至是犯罪組織的幕後金主！



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

蕭濤濤入籍中國後未曾代表中國隊，亦未有在中超亮相。（蕭濤濤Instagram）

祖父是廣東人的蕭濤濤曾是秘魯U20青年軍成員，後來取得中國國籍，然而他轉戰內地後未曾在中超亮相，亦未能入選中國國家隊，現年25歲的他今年與廣州隊約滿後，未能尋得新東家。

秘魯《自由報》（Libero）早前報道，原籍秘魯的他正申請恢復秘魯籍，並回歸舊東家秘魯體育大學足球隊（Club Universitario de Deportes）。看似足球生涯重回正軌之際，當地再有關於蕭濤濤的報道，然而這報道並非有關他的足球事業，而是他與家人涉及犯罪活動。

《Punto Final》節目指，蕭濤濤及家人營運犯罪集團，蕭濤濤（圖右）是幕後金主。（影片截圖）

根據當地電視節目《Punto Final》報道，蕭濤濤與家人持有一家名為「Quantico」的採礦公司，該公司在2021年透過出口加工礦產至外國，獲利逾1300萬美元，然而調查發現公司所登記的兩個「採礦地點」均無採礦活動，公司總裁Ivan Siucho名下則有42次出境紀錄，並登記了16處房產、15輛汽車與9家公司。



該案已在當地時間9月9日上報當地檢察機關，並稱與這公司相關的犯罪集團為「Siucho-n」，蕭濤濤被認為是該犯罪組織的幕後金主，組織成員全是他的親屬，當局正已對該組織的涉嫌洗黑錢活動展開調查。

蕭濤濤在IG上表示家人十分平靜，相信真相會水落石出。（網上圖片）

蕭濤濤其後在Instagram上載即時動態，沒有正面回應和家人涉及犯罪活動事件，僅感謝外界支持，並表示自己的家人現時心情平靜，亦相信真相終會出現，證明他們清白。