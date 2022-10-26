英格蘭世界盃｜詳盡分析陣容球員名單　點評分組賽賽程對手及走線

英格蘭在世界盃分組賽被列入B組，首場比賽會在香港時間11月21日晚上9時對伊朗，之後會對美國及威爾斯。由修夫基帶領的英格蘭，仍以去年歐國盃亞軍功臣為骨幹，陣容包括哈利卡尼、史達寧、哈利馬古尼。英格蘭是今屆世界盃的冠軍熱門之一，倘若在分組賽突圍，16強會遇上A組的球隊。



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英格蘭世界排名第5位。（Getty Images）

英格蘭世界盃賽程及直播安排：

NowTV及NowE會全程直播所有英格蘭的世界盃比賽，暫時未知ViuTV會否免費直播英格蘭的比賽。

英格蘭B組分組賽賽程（香港時間）

11月21日（星期一）晚上9時 英格蘭VS伊朗

11月25日（星期五）深夜3時 英格蘭VS美國

11月29日（星期二）深夜3時 英格蘭VS威爾斯

英格蘭分組賽形勢分析：

以世界排名計，英格蘭身處的B組是實力最強及接近的一組，4支隊伍皆是排名前20位。種子隊英格蘭世界排名第5位，接着是16位的美國、19歲的威爾斯及20位的伊朗。故此，英格蘭在分組賽也是硬仗連場。

英格蘭第一場就要對亞洲一哥伊朗。（Getty Images）

牌面計，伊朗雖說是同組最弱的對手，但也是亞洲一哥。伊朗在亞洲區12強賽取得8勝1和1負的佳績，10戰入15球失4球，以首名晉級決賽周。伊朗在上屆世界盃分組賽表現不失禮，贏摩洛哥1：0、負西班牙0：1以及和葡萄牙1：1；而在2014年世界盃分組賽，他們賽和尼日利亞0：0，就算對阿根廷也是僅負0：1。相信伊朗會是硬骨頭，有力令英格蘭陷於苦戰，英格蘭可能和波或者以一球之差小勝。

英格蘭第二場分組賽的對手是美國。（Getty Images）

英格蘭第二場的對手是美國，兩隊在千禧年後四度交鋒，英軍取得3勝1和的優勢成績，但在2010年世界盃分組賽，英格蘭與美國踢成1：1。美國在外圍賽中北美洲區最後一圈14戰7勝4和3負，以第3名晉級決賽周。美國實力及近況較差，在9月的兩場熱身賽都找不到入球，相信英格蘭可憑往績取勝。

英格蘭第三場分組賽會對威爾斯。（Getty Images）

在第三場分組賽，英格蘭與威爾斯上演英國打吡。英格蘭對威爾斯有壓倒性的優勢，千禧年後6次交手全勝，最近一次在友賽更大勝3：0。威爾斯透過附加賽晉級，近期在歐國聯的表現與英格蘭一樣低迷。牌面上，加里夫巴利年老威力大減，威爾斯球員大多在英格蘭聯賽落班，尤其英軍B隊。因此，看好英格蘭能夠勝出。

英格蘭走線考慮：

英格蘭身處B組，若果首名晉級，則會對A組次名；若果次名晉級，16強的對手則是A組首名。在A組，荷蘭實力獨大，勢奪首名，如果英格蘭得B組次名的話，很大機會在16強硬撼荷蘭。如果英格蘭以B組首名晉級，相信對手會是塞內加爾、厄瓜多爾或卡塔爾，實力都遜於英格蘭。

英格蘭近況：

英格蘭最近狀態低迷，由6月到9月的6場歐國聯未逢一勝，只得3和3負的劣績，排小組榜尾，來屆要降班。在9月的兩場比賽，英格蘭以0：1負意大利，以及跟德國踢成3：3。

英格蘭近半年成績低迷，在歐國聯踢到降班。（Getty Images）

英格蘭世界盃往績：

英格蘭是1966年冠軍，之後最接近錦標的是1990年及去屆，皆打入4強得殿軍。在世界盃擴軍至32隊後，英格蘭在近6屆賽事中5屆成功打入淘汰賽，只有2014年分組賽出局，兩次16強（1998、2010）、兩次8強（2002、2006）以及一次殿軍（2018）。

英格蘭在上屆世界盃入到4強。（Getty Images）

英格蘭領隊介紹：

英格蘭主帥修夫基現年52歲，於2016年上任，領軍6年，近年帶領球隊造出不錯的成績。在2018年，他率英軍得到世界盃殿軍，而在2019年就贏得歐國聯季軍，到去年的歐國盃就得到亞軍。修夫基球員時代也是英格蘭國腳，司職後衛，曾參加1998年世界盃。

英格蘭教練修夫基。（Getty Images）

英格蘭「孭飛」球星：

英格蘭首席球星毫無疑問是中鋒哈利卡尼，29歲的卡尼正值大熟大勇之年，75次國際賽上陣攻入51球，而在上屆世界盃，他攻入6球，成為世界盃神射手。卡尼十分全能，頭頂腳踢皆有水準，門前嗅覺強之外，近幾年還擅長墮後分波。卡尼的發揮肯定直接影響英格蘭在今屆世界盃的命運。

卡尼是上屆世界盃的神射手。（Getty Images）

英格蘭陣式簡介：

在修夫基帶領下，英格蘭常用4-2-3-1及3-4-2-1兩套陣式。無論使用什麼陣式，相信比克福特是英格蘭的首席門將，尼克普比是副選，接着是蘭斯達爾及甸恩軒達臣，森莊士東入選機會較微。

馬古尼在國家隊的地位似乎未有動搖。（Getty Images）

儘管哈利馬古尼在曼聯失去正選，但他仍深得修夫基的歡迎，如果踢雙中堅的話，料他跟史東斯會是首選。若果英格蘭改踢三中堅，則加上速度快的基爾獲加踢右中堅，史東斯居中，馬古尼居左。艾歷迪亞、湯姆利、高亞迪及馬克古希會是副選。

踢4-2-3-1的話，基爾獲加及捷比亞勢是首選兩閘，列斯占士及勞基梳爾會是副選。若果踢3-4-2-1，獲加移後踢中堅，右翼衛會是列斯占士及捷比亞之爭，另外捷比亞也能任左翼衛，他或勞基梳爾可能踢正選。右閘替補上，阿諾山大阿諾特似乎不得修夫基歡心，反而賓韋特可兼任中堅，或者能搭上尾班車。左閘方面，芝維爾亦有力爭正選。

小將祖迪比寧咸較大機會踢正選，老將佐敦軒達臣後備居多。（Getty Images）

英格蘭喜歡使用雙防中，迪格蘭賴斯必佔一席，其拍檔較大機會是小將祖迪比寧咸。加雲菲臘斯在球會長期失正選，佐敦軒達臣年紀漸長，擅長罰球的禾特普斯向來只是替補。

沙卡及美臣蒙特都深得修夫基的重用。（Getty Images）

進攻中場方面，英格蘭人才眾多，菲爾科頓、美臣蒙特、史達寧及布卡約沙卡最獲修夫基重用，基亞利殊、拉舒福特、查頓辛祖等只是邊緣人，還要看看占士麥迪臣能否靠大勇狀態入選。在中鋒位置，隊長哈利卡尼是必然正選，其他人只能爭後備，人選包括艾雲東尼及譚美阿巴謙。

哈利卡尼是英格蘭的前線王牌。（Getty Images）

英格蘭主要傷兵情況：

基爾獲加在10月初的曼市打吡中鼠蹊受傷，正與時間競賽，希望趕及傷癒。這位曼城右閘在10月中透露，康復進度比預期理想，目標趕及為英格蘭出戰世界盃。

列斯占士在10月初對AC米蘭的歐聯中膝部受傷，預期養傷8星期，這位車路士右閘希望趕及參加世界盃。

列斯占士未必趕得及世界盃復出。（Getty Images）

英格蘭潛在國腳名單：

門將：尼克普比（Nick Pope/紐卡素）、比克福特（Jordan Pickford/愛華頓）、蘭斯達爾（Aaron Ramsdale/阿仙奴）、甸恩軒達臣（Dean Henderson/諾定咸森林）、森莊士東（Sam Johnstone/水晶宮）

後衛：史東斯（John Stones/曼城）、基爾獲加（Kyle Walker/曼城）、芝維爾（Ben Chilwell/車路士）、哈利馬古尼（Harry Maguire/曼聯）、列斯占士（Reece James/車路士）、勞基梳爾（Luke Shaw/曼聯）、艾歷迪亞（Eric Dier/熱刺）、捷比亞（Kieran Trippier/紐卡素）、高亞迪（Conor Coady/愛華頓）、湯姆利（Fikayo Tomori/AC米蘭）、阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold/利物浦）、馬克古希（Marc Guehi/水晶宮）、賓韋特（Ben White/阿仙奴）、占士祖斯甸（James Justin/李斯特城）、泰歷米素爾（Tyrick Mitchell/水晶宮）、泰朗明斯（Tyrone Mings/阿士東維拉）、杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah/車路士）、祖高美斯（Joe Gomez/利物浦）、賴恩施斯隆（Ryan Sessegnon/熱刺）、達高斯基（James Tarkowski/愛華頓）、（Ezri Konsa/阿士東維拉）、丹般恩（Dan Burn/紐卡素）、基斯史摩寧（Chris Smalling/羅馬）

中場：迪格蘭賴斯（Declan Rice/韋斯咸）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham/多蒙特）、美臣蒙特（Mason Mount/車路士）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson/利物浦）、加雲菲臘斯（Kalvin Phillips/曼城）、禾特普斯（James Ward-Prowse/修咸頓）、干拿加歷查（Conor Gallagher/車路士）、哈維艾利洛（Harvey Elliott/利物浦）、伊比爾治伊斯（Ebere Eze/水晶宮）、安東尼哥頓（Anthony Gordon/愛華頓）、占士麥迪臣（James Maddison/李斯特城）、羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek/車路士）、積及藍斯（Jacob Ramsey/阿士東維拉）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones/利物浦）

前鋒：哈利卡尼（Harry Kane/熱刺）、史達寧（Raheem Sterling/車路士）、菲爾科頓（Phil Foden/曼城）、布卡約沙卡（Bukayo Saka/阿仙奴）、基亞利殊（Jack Grealish/曼城）、譚美阿巴謙（Tammy Abraham/羅馬）、查洛保雲（Jarrod Bowen/韋斯咸）、艾雲東尼（Ivan Toney/賓福特）、拉舒福特（Marcus Rashford/曼聯）、查頓辛祖（Jadon Sancho/曼聯）、哥林威爾遜（Callum Wilson/紐卡素）、卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin/愛華頓）、韋碧克（Danny Welbeck/白禮頓）