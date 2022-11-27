世界盃深宵福利︱麥巴比美艷變性人女友　Ines Rau勇敢活出真我

2022世界盃決賽周32支球隊中，作為上屆冠軍的法國備受注目，球隊能無懼冠軍魔咒，全因陣中巨星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）演出新球王身價，首仗對澳洲攻入頭槌，今晨對丹麥更個人梅開二度。

球場以外的麥巴比十分神秘，他的緋聞女友不絕，卻從未確立正印身份，直到今年5月康城影展，他與模特兒Ines Rau結伴亮相，之後二人在遊艇玩樂，麥巴比開心抱起Ines的照片流出，終令戀情曝光。



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世界盃深宵福利︱麥巴比抱着變性名模Ines Rau照片流出，令二人戀情曝光。（網上圖片）

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1998年出生的麥巴比只得23歲，已貴為全球最著名的球星之一，今夏幾乎轉投西甲勁旅皇家馬德里，最終留在巴黎聖日耳門（PSG），不止賺得近乎足球界全球最高的63萬歐元周薪，還「抱」得美人歸。

5月康城影展，麥巴比與模特兒Ines Rau雙雙出現，意大利媒體及後流出影展後二人到遊艇玩樂的多張照片，其中一張麥巴比笑抱Ines，右手毫不避忌抓到對方胸部，親暱程度不言而喻。二人沒有承認戀情，同時也沒有否認，相隔8年的姐弟戀或已在沉默中萌芽。

圖輯：麥巴比傳聞變性人女友Ines Rau

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曾以女性身份當上名模

麥巴比私生活向來十分低調，今次格外謹慎，多少與Ines的變性人身份有關。擁有阿爾及利亞血統的Ines生為男兒身，與麥巴比一樣在法國巴黎出生和成長，8歲時卻已「知道自己是女生」，14歲起以女性身份生活，之後受英國變性人模特兒 Caroline "Tula" Cossey啟發，16歲進行變性手術，跟隨對方步伐當上模特兒。

由他變成她，高挑美艷的Ines晉身名模之路無甚難度，全因當時並未公開真正身份。直到2014年她不堪在活在謊言之中，不惜失去擁有一切，也要自揭變性人身份。2017年Ines破天荒當上《花花公子》（Playboy）雜誌歷來首個變性人當月女郎，她在訪問中訴說：「我曾在洛杉磯與富豪訂婚，當時對方不知我是變性人。」

Ines不是首位出現在《花花公子》雜誌的變性女郎，第一位正是啟發她踏上天橋之路的Caroline "Tula" Cossey，Ines本人在2014年時已曾全裸為該雜誌拍攝，只是當月女郎封號在2017年那次才得到。

2017年Ines破天荒當上《花花公子》（Playboy）雜誌歷來首個變性人當月女郎。（Playboy）

不惜失去一切 勇敢面對真正的自己

公開變性人身份後，Ines一下子失去豪宅、未婚夫、金錢與所有物事，但她矢言：「我不後悔，我感到很快樂，因為自由無價。」從2014年揭穿身世到現在，Ines致力為LGBTQ+社群發聲，「我支持所有因為害怕被審判或拒絕，而無法正視自己是誰的人。」

「我活了一段很長的時間，無法說出自己是個變性人。」Ines憶述，「我跟多到數之不清的對象拍拖，害怕永遠找不到男友，並被視為怪物。」長年跟理智與現實打仗，她最終想通了，「我跟自己說，我應該做回自己。無論是性別、性取向或是什麼的，說出真相後是種救贖，拒絕你的人只因他們不值得。重點不是被別人所愛，而是要愛自己。」