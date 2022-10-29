英超｜夏蘭特歐聯後因傷缺陣 曼城半場與李斯特城互交白卷
撰文：趙子晉
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英超周六頭場，曼城作客鬥李斯特城。神鋒艾寧夏蘭特在周中的歐聯僅戰半場，主帥哥迪奧拿坦言他有傷在身，這名挪威球星今仗未有出現在大軍名單，改由阿根廷的艾華利斯擔正掛帥。
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曼城周中與多蒙特互交白卷，射手艾寧夏蘭特該仗只踢半場，主帥哥迪奧拿指這名挪威球星被撞一下。曼城今仗作客李斯特城，夏蘭特未有列入大軍名單，前場改由阿根廷新星祖利安艾華利斯掛帥，配合迪布尼﹑貝拿度施華及基斯利殊攻堅。
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面對下游的李斯特城，曼城今仗如常主導戰局，上半場不乏攻勢，但前線欠缺夏蘭特下，入球似乎差一點，艾華利斯﹑貝拿度施華及迪布尼連番攻門，悉數被李斯特城門將丹尼禾特救出。
上半場中段，基亞利殊突破殺入禁區倒地，惟球證羅拔鍾斯（Robert Jones）沒有示意，「藍月亮」半場與李城互無紀錄。
換邊後，曼城不足1分鐘即有近磅攻門，貝拿度施華傳中，禁區外的洛迪卡斯簡迪接應勁射，皮球僅僅柱邊出界。
李斯特城正選陣容（3-4-3）：
門將：丹尼禾特
後衛：艾馬迪﹑蘇恩古﹑菲斯
中場：卡斯泰尼﹑達斯貝利賀爾﹑泰利文斯﹑占士祖斯甸
前鋒：占士麥迪臣﹑華迪﹑哈維班尼斯
曼城正選陣容（4-2-3-1）；
門將：艾達臣
後衛：艾簡治﹑拿樸迪﹑史東斯﹑簡斯路
防守中場：洛迪卡斯簡迪﹑根度簡
中場：貝拿度施華﹑奇雲迪布尼﹑基亞利殊
前鋒：祖利安艾華利斯
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